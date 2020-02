Testasimme 9 herkän ihon kasvovoidetta – edullinen tuote yllätti ja nousi ykköseksi

Testasimme joukon kasvovoiteita, jotka on suunniteltu erityisesti herkän ihon tarpeisiin. Näin voiteet pärjäsivät vertailussa.

Herkkä iho on helposti ärsykkeisiin reagoiva. Herkkä iho ei ole oma ihotyyppinsä, vaan niin kuiva, tavallinen, seka- kuin rasvoittuva ihokin voi olla herkkä.

Otimme testiin yhdeksän herkälle iholle suunnattua kasvovoidetta. Testaajan iho on muun muassa couperoottinen ja hajusteiden suhteen herkkä iho, joka on tyyppinä sekaiho ja usein talvella astetta kuivempi.

La Roche-Posay Toleriane Ultra, 26,00 € / 40 ml

Allergikoille ja erittäin herkälle iholle. Sopivasti kosteuttava ja koostumukseltaan miellyttävä voide. Imeytyy hyvin ja on hajusteeton. Luotettavan tuntuinen, apteekin perusvalikoimaa. Säilyy 12 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 4 / 5

BTB 13 Sensitive Cream, 48,00 € / 50 ml

Pakkauksen mukaan rauhoittava tehovoide. Tämän kotimaisen, muuten miellyttävältä tuntuneen voiteen kohdalla hajusteeton on harhaanjohtava merkintä. BTB 13 -voiteessa on erikoinen ja pitkäkestoinen, voimakkaan metallinen tuoksu, (sai kissan nuuhkimaan ilmaa ja miehen kysymään ”mikä täällä haisee?”) enkä voinut tuoksun takia kokeilla kuin kerran. Pakkauksen mukaan tuote on patentoitu innovaatio, mutta tuotekehitys ontuu pahasti tuoksun kohdalla. Säilyy 6 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 1 / 5

Atopik Finland Balance Tasapainottava kasvovoide, 30,10 € / 50 ml

Kotimainen, kevyesti kosteuttava voide. Tuntuu iholla aluksi hieman tahmealta, mutta imeytyy kuitenkin nopeasti ja jättää lopulta miellyttävän tunteen iholle. Sopii sekaiholle sekä rasvoittuvalle iholle. Plussaa kauniista pakkauksesta ja pullosta. Säilyy 6 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 3 / 5

Laponie of Scandinavia Face Cream Care & Hydrate, 32,00 € / 40 ml

Lupaa hoitaa ja kosteuttaa. Onkin testin kosteuttavimpia tuotteita. Voide on lähes maitomaisen ohutta, pitää keskittyä että ei valu lattialle kämmenselältä. Neutraali tuoksu. Säilyy 6 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 3 / 5

Mossa Derma + Calming Moisture Cream 13,99 € / 50 ml

Miellyttävä, mieto puolukan tuoksu. Tuoteselostuksen mukaan sisältääkin puolukkauutetta. Jättää iholle raikkaan, mattamaisen ja kostean tunteen. Koostumukseltaan napakka. Sertifioitu, vitaminoitu ja vegaani voide. Plussaa: pakkaus valmistettu kierrätetystä materiaalista ja käyttäen vihreää energiaa. Testin suosikki!

Arvosana: 4½ / 5

Gf Power 10 Formula One Shot Cream, 24,90 € / 35 ml

Joukon korealainen kuivalle ja herkälle iholle tarkoitettu voide. Raikas, geelimäinen koostumus. Imeytyy hyvin ja on helppo annostella. Iho tuntuu pehmeältä käytön jälkeen.

Arvosana: 3 / 5

Nivea Naturally Good Sensitive Day Cream, 9 € / 50 ml

Hajusteeton, riittoisa perusvoide. Kosteuttaa hyvin. Neutraali tuoksu. Perinteinen purkki, rasva kaivetaan sormella – herää kysymys siitä, onko yhtä hygieeninen käyttää kuin pumppupullot.

Arvosana: 2½ / 5

Beauty Garden Organic Protective Wild Pansy Balm, 35 € / 30 ml

Erittäin täyteläinen shea-voita sisältävä ”orvokkibalm”. Ranskalainen balsami, joka saattaisi toimia korjaavana, pahasti kuivuneen ihon voiteena. Myös pakkaskelin ulkoiluun. Päivittäisessä käytössä testaajalle liian tuhti rasva. Tämä sopisi myös käytettäväksi huulirasvana! Säilyy 6 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 2 / 5

ACO Sensitive Face Fluid & Sensitive Face Cream (kuivalle / erittäin kuivalle iholle), 18,00 € / 50 ml

Molemmat voiteet miellyttäviä käyttää. Arkinen, mutta luotettavan tuntuinen tuote. Cream tuntui iholla hieman pidempään kosteuttavana. Hyvä koostumus ja perusmallinen, napakka tuubi. Apteekin perusvalikoimaa. Säilyy 12 kk avaamisen jälkeen.

Arvosana: 3 / 5

