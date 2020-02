Vyöllä vai ilman? Katso itse, kumpi tyyli imartelee paremmin

Katso esimerkit ja vertaa, kumpi tyyli pukee paremmin!

Vaikka vyön ensisijainen tarkoitus onkin saada vaatteet istumaan paremmin (ja toki pysymään päällä!), on se samalla myös näyttävä asuste ja hauska yksityiskohta.

Moni muotia pidempään seuranneista saattaa muistaa näyttelijä Jaime Kingin ja malli Nicky Hiltonin samanlaiset mekkotyylit vuosien takaa. King ja Hilton poseerasivat täsmälleen samanlaisissa leningissä – ainoa ero oli se, että Hilton valitsi mekon asusteeksi mustan vyön.

Jaime King ja Nicky Hilton poseerasivat vuonna 2011 samanlaisissa mekoissa.

Kuva osoittaa, kuinka suuren eron jo yksi asuste luo tyyliin. Mekko ilman vyötä luo rennomman vaikutelman, kun taas asuun lisätty musta vyö korostaa muotoja ja tekee mekosta vielä astetta naisellisemman.

Vyön käyttäminen asusteena on pitkälti makukysymys, mutta fakta on kuitenkin se, että se saa saman asun näyttämään hyvinkin erilaiselta. Esimerkiksi Instagramissa on julkaistu useita tyylikuvia ennen ja jälkeen vyön lisäämisen.

Kokosimme yhteen myös julkkisnaisten tyylinäytteitä samankaltaisista asuista vyön kanssa ja ilman. Kumpi tyyli on enemmän mieleesi?

Priyanka Chopra valitsi vyön värin asun värimaailman mukaan.

Tähän poolopaidan ja hameen yhdistelmään Chopra ei valinnut vyötä.

Vyö sopii myös bleiserin päälle!

Gigi Hadid näyttää ruutubleiserissä hyvältä – yhdisti hän siihen vyön tai ei!

Taraji P. Hensonin vyö viimeisteli naisellisen mekkotyylin.

Taraji P. Henson suosii mekoissa näyttäviä kuoseja – vyöllä tai ilman!

Jordyn Woods suosii näyttäviä vöitä.

Jordyn Woods ja farkut ilman vyötä.

Jesy Nelson tietää vyön korostavan vyötäröä klassisessa farkkutyylissä.

Jesy Nelson suosii rohkeita yläosia ja pillifarkkuja.

Hailey Bieber yhdisti suuren vyön napapaitaan.

Hailey Bieber.

Salma Hayek korostaa mielellään kurvejaan – ja se onnistuu vyöllä!

Salma Hayek.

Emily Ratajkowskin tyylinäyte: vyö sopii löysän paitapuseron asusteeksi.

Mallikaunotar viihtyy lyhyessä mekkotyylissä.

Vyö tuo Camila Morronen asuun särmää.