Tuntemattoman ystävällinen teko pelasti Amandan vanhojentanssit: ”Tuntui, että kaikilla muilla oli varaa maksaa mekosta 300 euroa”

Facebook-ryhmästä löytyneen avun myötä Amanda sai tuntea itsensä prinsessaksi.

Vanhojen tansseja tanssitaan jälleen ympäri Suomen. Prinsessapäivä on monelle nuorelle yksi lukion kohokohdista.

Valitettavasti tansseihin osallistuminen ei ole kaikille kuitenkaan itsestäänselvyys. Helsinkiläisen Amanda Spinoun, 18, osalta tanssit olivat hyvin vähällä jäädä tanssimatta kokonaan.

– Opiskelen viimeistä vuottani matkailualan kaksoistutkintoa Perho Liiketalousopistossa. Koulumme on pääosin ammattikoulu, mutta muutamia kaksoistutkintoryhmiä löytyy. Tästä syystä koulussamme ei ole juhlittu kovin monia vanhojentansseja. Kuitenkin toisena opintovuotena, alkuvuodesta 2019, saimme mahdollisuuden tanssia wanhat, ja se oli varmasti melkein jokaisen tytön unelma.

”Perheeni rahatilanne ei sallinut ostaa hienoa tylliunelmaa”

Muiden nuorten tapaan Amanda oli tilaisuudesta innoissaan.

– Ainut ongelma oli se, että itselläni ei ollut mekkoa, eikä perheeni rahatilanne sallinut ostaa semmoista hienoa tylliunelmaa.

Amanda teki parhaansa löytääkseen netistä mekon edullisesti, mutta edullisemmatkin mekot ylittivät budjetin.

– Tuntui, että kaikilla muilla oli helposti varaa maksaa mekosta yli 300 euroa.

Lopulta Amanda törmäsi Facebookissa Lahjoita vanhojentassimekkosi tai pukusi -ryhmään, johon hän päätti liittyä.

– Tarjolla oli aivan älyttömän ihania ja hienoja mekkoja. Omaan silmään osui eniten eräs hieno sininen mekko.

Veera-niminen nuori nainen halusi lahjoittaa mekkonsa seuraavalle tanssijalle ja kävi ilmi, että kyseinen nainen asui aivan Amandan kodin lähettyvillä.

– Kävin sovittamassa mekkoa ja se oli kuin unelma, tunsin itseni prinsessaksi! Veera oli enemmän kuin iloinen lahjoittaessaan sen minulle, Amanda muistelee kiitollisena tunteikasta hetkeä.

Amandan prinsessatyyli viime vuodelta.

Mekko jälleen kiertoon

Mekon hankinnan jälkeen alkoivat muut juhlapäivän valmistelut. Amanda ymmärsi, ettei mekon hankkiminen vielä riittänyt. Nuorella naisella ei ollut rahaa mennä kampaajalle tai meikkaajalle.

Onneksi apu löytyi jälleen läheltä.

– Perhetuttuni laittoi hiukseni, kaveri lainasi tiaraa, tein itse meikkini ja siskoni lainasi korkokenkiä.

Itse vanhojentanssipäivänä Amanda ei pystynyt lopettamaan hymyilemistä.

– Sain niin paljon kehuja – tanssitkin sujuivat erinomaisesti!

Myös Amanda haluaa laittaa hyvän kiertoon ja on valmis luovuttamaan mekon jälleen eteenpäin sitä tarvitsevalle.

– Pelkäsin niin pitkään ja niin paljon, etten pysty osallistumaan tansseihin siksi, ettei minulla ollut varaa. Kaikki onnistui kuitenkin täydellisesti – olen ikuisesti kiitollinen Veeralle!

”He olivat todella onnellisia”

Yksi vanhojentanssimekkonsa Facebook-ryhmässä luovuttaneista on tamperelainen Krista, 21.

– Lahjoitin vuosi sitten mekkoni nuorelle naiselle, joka halusi tanssia vanhat, mutta se ei olisi onnistunut ilman tuota lahjoitusta.

Krista itse osallistui vanhojen tansseihin vuonna 2016.

– Muistan edelleen kuinka kallista se oli, vaikka itselläni oli kohtuu minimibudjetti kaiken suhteen. Nykypäivänä ihmiset haluavat panostaa isoilla summilla vanhoihin, onhan se ainutkertainen päivä elämässä! Mutta usein se kaatuu monilla rahaan.

Krista toivoo, ettei kenenkään tarvitsisi jättää juhlapäivää välistä rahapulan vuoksi.

– Kun luovutin mekon äidille ja tyttärelle, nousivat ilonkyyneleet silmiin ja mekko kelpasi! He olivat todella onnellisia siitä, että saivat hienon mekon millä tanssia ja juhlia prinsessapäivää.

Krista osallistui vanhojen tansseihin vuonna 2016.

Myöhemmin Krista sai mekon uudelta haltijalta kuvia kierrätetystä juhlapuvusta.

– Hän oli erittäin kaunis minun vanhassa mekossani! Se toi itsellekin kyyneleet silmiin ja onnellisuuden tunteen, että olen tehnyt jotain oikein muiden hyväksi.

Krista kiittelee Facebook-ryhmän ”girlpower-meininkiä”.

– On hienoa, että on olemassa tällainen ryhmä, jossa voidaan taata köyhempienkin mahdollisuus tanssia vanhat. Myös meikkaus- ja kampauspalveluita on tarjottu ilmaiseksi. Tietenkin myös ekologisuus ja kierrätys ovat nykypäivänä polttavia asioita, Krista pohtii.

