Testasimme 12 kuivashampoota ja löysimme älyttömän hyvän halpistuotteen, joka pesi monet kalliimmat

Testasimme joukon kuivashampoita. Joukosta erottui selkeä voittaja sekä paras halpistuote, mitä on hetkeen nähty.

Kuivashampoo on mainio apuri, jos tukkaa ei ehdi juuri sinä aamuna pestä ja kuivata tai haluaa muuten vain venyttää pesuväliä. Tunnethan jo nämä kuivashampoovinkit, joilla saat tuotteesta varmasti kaikki tehot irti?

Pitkän, käsittelemättömän ja perisuomalaisen liukkaan tukan omistava toimittaja otti testiin 12 kuivashampoota. Näin ne suoriutuivat tummanruskeassa tukassa.

Batiste Dry Shampoo, 6,50 € / 200 ml

Tuote suihkuaa pullosta tasaisesti ja hyvällä paineella ja häviää melko helposti muutamalla harjanvedolla tummaankin tukkaan. Tuoksu on alkuun melko voimakas, mutta ei jää liiaksi leijumaan. Tuoksussa on ruusua ja vaniljaa. Freesaa tukan hyvin, hyvä hinta-laatusuhde.

Arvosana: 4 / 5

Four Reasons Invisible Dry Shampoo, 17,90 € / 250 ml

Kiva, raikas tuoksu. Hienojakoinen, valkoinen suihke katoaa tummaankin tukkaan muutamalla pöyhäisyllä. En erityisemmin huomaa ”samettista tekstuuria”, jota tuote lupaa. Ei onnistu kunnolla puhdistamaan reippaasti rasvaista tukkaa, mutta hieman nuutuneeseen hiuspohjaan aivan oiva tuote.

Arvosana: 3 / 5

Authentic Beauty Concept Dry Shampoo, 27,90 € / 250 ml

Katoaa tummaankin tukkaan täysin värittömänä. Ei mikään kovin tehokas puhdistaja, ja makean vaniljainen tuoksukin saattaa jakaa mielipiteet – itse olisin saattanut tykätä tästä joskus teini-ikäisenä. Lupaa tuoda tukkaan myös tekstuuria, mutta tätä en juuri käytössä huomaa. Raikastaa aavistuksen nuupahtaneen tyven, muttei pärjää kunnolla rasvaiselle tukalle.

Tuuheuttava aerosolisuihke, joka antaa muotoiltavuutta ja raikastaa tyylin. Sisältää luonnollista, biohajoavaa riisitärkkelystä.

Arvosana: 2½ / 5

Budgie Go Super Fresh Undercover Dry Shampoo, 9,90 € / 200 ml

Pullon kylki hehkuttaa, että tässä on nyt ihan ykköstuote shampoon korvaajaksi. Tätä en ihan allekirjoita, mutta ihan perushyvä tuote kyllä. Tuote tulee pullosta hyvällä paineella ja raikastaa kyllä hieman nuupahtaneen tyven. Kunnolla rasvaiseen tyveen jouduin käyttämään toista tuotetta. Kiitosta lähtee myös pullon muodosta, tämä sopii hyvin vaikka käsilaukkuun. Katoaa hyvin tukkaan, eikä jätä jälkiä.

Arvosana: 3 / 5

Design.me Quickie Me Dry Shampoo Spray, 19,90 € / 339 ml

Rakastan! Tässä on tuote, jota käsi hamuaa aina, kun joku muu pullo pettää. Raikastaa kunnolla rasvaisenkin tukan, tuo juuri sopivasti volyymia ja rakennetta tekemättä tukasta sähköistä takkua ja häivyttyy parilla pöyhäisyllä tummaankin tukkaan – ja niin pitääkin, tämä kun on etenkin tummalle tukalle kehitetty tuote. Blondeille löytyy oma versionsa. Pehmeän raikasta tuoksuakin voisi käyttää vaikka hajuvetenä, ja iso pullo kestää käytössä pitkään. Tämä pullo yksinkertaisesti täyttää kaikki vaatimukseni kuivashampoolle ja on siksi testin selkeä voittaja.

Arvosana: 5 / 5

Cien Dry Shampoo, 2,29 € / 200 ml

Nyt on tuotteella sellainen hinta-laatusuhde, että oksat pois! Lidlin kuivashampoo ei kalpene tippaakaan esimerkiksi Batistelle, joka pullon ulkomuodosta tulee kieltämättä mieleen. Freesaa pahemmankin rasvaletin, antaa hieman rakennetta, tuoksuu raikkaalta, suihku tulee pullosta kunnon paineella mutta hallitusti... Tätä ostan varmasti lisää, kun kerran tällä hinnalla saa näin hyvää. Testin kova kakkonen.

Arvosana: 4½ / 5

Dermosil Kuivashampoo, 6,50 € / 200 ml

Nyt on tujua kamaa! Tuote kyllä puhdistaa siinä missä muutkin ja tuoksukin on mukavan raikas, mutta ainakin oman perisuomalaisen hienon hiuslaatuni ja pitkän tukkani tämä saa auttamatta takkuun. Volyymia riittää siis. Toisaalta voisi sopia lyhyemmälle tukalle tai vaikka rakennetuotteeksi kampauksen alle. Kotimainen.

Arvosana: 2½ / 5

Erisan Hajusteeton Kuivashampoo, 5,90 € / 250 ml

Hajusteeton kuivashampoo raikastaa tyveä ja katoaa tummaankin tukkaan. Hyvä tuote voimakkaita tuoksuja karttavalle ja päänahan ongelmista kärsivälle. Lupaa myös antaa volyymia, muotoiltavuutta ja kevyttä pitoa, mutta antaa näitä niin kevyesti, ettei sitä juuri huomaa. Toimiva perustuote kuitenkin, ja plussaa tietysti myös kotimaisuudesta.

Arvosana: 3 / 5

Redken Pillow Proof Two-Day Extender, 26 € / 153 ml

Raikastaa kivasti rasvaisemmankin tukan ja tuoksuu raikkaalta, mutta mukavan miedosti. Tuo aavistuksen rakennettakin ja tukka tuntuu puhtaamman lisäksi hieman ryhdikkäämmältäkin. Tämän saa myös häivytettyä tummempaankin tukkaan. Toimiva tuote!

Arvosana: 3½ / 5

System Professional BB Instant Reset Dry Shampoo, 28 € / 180 ml

Tehokas puhdistaja, joka katoaa helposti tummempaankin tukkaan. Tuoksuu raikkaalta, mutta tuoksua ei ole yhtään liikaa. Tukka saa tästä tuotteesta myös kevyesti rakennetta ja näyttää tämän jäljiltä taas raikkaalta ja ryhdikkäältä. Yksi testin suosikeista!

Arvosana: 4½ / 5

Maria Nila Cleansing Powder, 16,90 € / 60 g

Jauhemaisena tukkaan ripoteltava tuote aerosolitonta tuotetta etsivälle. Pullon suu on kuin iso suolasirotin, ja tuotetta leviääkin helposti vähän kaikkialle. Puhdistaa likaista tukkaa hyvin, mutta jättää tumman tukan vähän harmahtavaksi. Suosittelen siis etupäässä blondeille. Hajuvesimäinen tuoksu, joka ei kuitenkaan jää liiaksi leijumaan.

Arvosana: 2½ / 5

Briogeo Scalp Revival Charcoal + Biotin Dry Shampoo, 22,90 € / 50 ml

Aerosoliton tuote, jota tupsutetaan pullosta hiuksiin kuin puuteria. Todella toimiva ja sottaamaton pakkausmekanismi: Tuote tulee pullosta pienestä reiästä, joka kierretään käytön jälkeen helposti kiinni. Tuote häivyttyy yllättävän hyvin tummempaankin tukkaan, vaikka valkoinen, raskas puuteripilvi hiusrajassa hieman epäilyttää ennen tuotteen pöyhimistä tukkaan. Melko voimakas saippuainen tuoksu leijailee nenään pitkiin päivää. Puhdistaa mukavasti, ja lupaa helliä ja tasapainottaa myös päänahkaa. Suihke on omaan makuuni helpompi saada kunnolla koko päähän, mutta aerosolitonta tuotetta etsivälle tässä on todella hyvä vaihtoehto.

Arvosana: 3½ / 5

Kuvat: Valmistajat

