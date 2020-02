Pian kaikkien lempiväri? Hempeästä vaatesävystä ennustetaan uutta suosikkia

Paina sävy ”sage” mieleesi. Se näyttää olevan tämän vuoden suuri muotisuosikki.

Pieni pyörähdys ketjuliikkeissä tai nettivaatekaupoissa riittää, kun kauden suosikkisävy alkaa selvitä: hempeä, himmeä, vaalea vihreä näkyy nyt kaikissa vaatemallistoissa.

Sävyä voisi kuvailla murretuksi mintunvihreäksi tai vaaleaksi khakiksi. Myös muotisivusto Who What Wear on huomannut sävyn suosion – se nimeää sen värisävyksi sage, salvianvihreä.

Trendikästä sävyä nähtiin juuri esimerkiksi Kööpenhaminen muotiviikoilla.

Gigi Hadid pukeutui suosikkisävyyn päästä varpaisiin.

Väri tulee näyttämään varmasti hyvältä myös kesävaatteissa.

Samaa sävyä voi kokeilla myös asusteissa.

Värin voi valita maun mukaan mihin tahansa vaatekappaleeseen.

Kansainvälisessä katumuodissa väri on näkynyt jo hetken aikaa.

Miksei myös miehille!

Salvianvihreä yhdistyy toisten neutraalien värien, valkoisen ja beigen kanssa.

Yllättävästä vihreästä väristä povataan tyylikkäintä sävyä vuodelle 2020. Eikä ihme – neutraalin värin voi helposti kuvitella perusvaatekaappiin muiden arkisten ja huomiota herättämättömien värien mustan, valkoisen, harmaan, laivastonsinisen ja beigen rinnalle.

Muotimerkkien valikoimista trendikästä vihreää löytyy lähes kaikista vaatekappaleista laajassa sävykattauksessa vaaleasta tummempaan. Valitse suosikkisi esimerkiksi näistä.

Villasekoitebleiseri 179 €, & Other Stories.

Chinot 29,99 €, Cubus.

Hame 49,99 €, Esprit / Boozt.com.

Vakosamettipaita 29,99 €, Gina Tricot.

Mekko 39,95 €, Zara.

Bleiseri 69,99 €, Gina Tricot.

Pusero 25,99 €, Esprit / Boozt.com.

Bikiniyläosa 12,99 € ja -alaosa 9,99 €, Bik Bok.

Bleiseri 59,99 € ja housut 29,99 €, Mango.

Huppari 24,99 €, H&M.

Joustavat puuvillahousut 39,99 €, Gina Tricot.

Mekko 199 €, Tiger of Sweden / Boozt.com.

Sporttiliivit 14,99 € ja treenitrikoot 19,99 €, H&M.

Minilaukku 15,99 €, Mango.

Housut 25,99 €, Mango.