Kevään suloisin hame: ”Katseenkääntäjä!”

Pliseerattu hame on hetken hitti. Vielä ihanammaksi se muuttuu liukuvärjäyksellä.

Trendikkään ja kauniin hameen tekstuuri on nyt pliseerattu ja väri liukuvärjätty.

Pliseerihame on ollut jo parin vuoden ajan vaatekauppojen trendivaate, joka pysyy sesongissa vuodenajasta toiseen. Se on hämmästyttävän monikäyttöinen vaate, jota on helppo varioida asun materiaaleja, värejä ja vaatekappaleita vaihtelemalla.

Jos simppeli yksivärinen pliseerihame tuntuu tylsältä valinnalta, on kirjavampiakin vaihtoehtoja saatavilla.

50-luvulla syntyneen Agnona-huippumuotibrändin valikoimista löytyy upea, liukuvärjätty pliseerihame. Herkullisen sävyinen hame ei ole ainoa laatuaan –kauniita ja näyttäviä, liukuvärjättyjä pliseerihelmoja löytyy myös huomattavasti halvemmilla hinnoilla.

Tämä vaatekappale toimii asun kuin asun katseenkääntäjänä!

