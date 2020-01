Suomalaisen ja ruotsalaisen erottaa helposti kosmetiikkamyymälässä – näitä eri kansallisuudet ostavat laivalta

Suomalainen ostaa ihonhoitotuotteita ja aasialaiset hankkivat tuliaiset kerralla koko suvulle.

Laivalta lähdetään hakemaan usein varta vasten edullisempaa kosmetiikkaa ja tuotteita, joita ei ole asiakkaan lähtö- tai kotimaassa tarjolla.

Risteilyalusten henkilökunta kertoo, että meikki- ja ihonhoitotuoteostoksilla eri kansalaisuudet on hauskasti tunnistettavissa ostospäätöstensä perusteella.

Suomalaisten ja ruotsalaisten ostoskoreissa selvä ero

Pohjoismaalaiset erottaa toisistaan helposti ostoskorin sisällöstä.

– Suomalaiset ostavat ihonhoitotuotteita, kun taas ruotsalaiset ovat selkeämmin meikkien perässä, kertoo Viking Linen kauneuspuolen osto- ja myyntipäällikkö Eva Rehnström.

Pinnalla oleva luonnonkosmetiikkatrendi näkyy myös meriostoksilla.

– Sekä suomalaiset että ruotsalaiset ovat todella kiinnostuneita luonnonkosmetiikasta, ja vastuullisuus ja ekoajattelu ovat tätä päivää kosmetiikkakaupoilla, kertoo Silja Symphonyn myymäläpäällikkö Milla Ahlqvist.

Näitä shoppaavat aasialaisturistit

Japanilaiset ja kiinalaiset ovat laivoilla merkittävä asiakasryhmä, joka tax free -myymälään astuessaan tietää yleensä tasan tarkkaan, mitä on ostoslistalla.

Hakusessa on usein luksusmerkkejä sekä tuliaiset koko suvulle.

– Aasialaiset ilahtuvat huomatessaan, että laivalla on maita edullisempaa, mutta lopulta hinta on heille täysin sivuseikka. Tuliaislistalla on usein sama tuote kaikille. Olemme usein myyneet yhdestä huulipunasta kaikki saman sävyn kappaleet yhdelle asiakkaalle, Ahlqvist kertoo.

Viking Linella on huomattu, että aasialaisasiakkaita kiinnostaa erityisesti ripset ja ihonhoito.

– Sheet maskit eli kangasnaamiot ovat todella suosittuja. Ihonhoitotuotteissa yleisestikin heillä on selkeät tuotteet mielessä, Rehnström selittää.

