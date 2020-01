Ihoasiantuntija varoittaa tutusta suihkutavasta – millä sinä peset itsesi?

”Mitä enemmän pesee itseään, sitä enemmän tuhoaa”, muistuttaa ruotsalainen ihonhoitoekspertti.

Ruotsin johtava ihotutkija Johanna Gillbro haastaa kosmetiikkateollisuuden lanseeraamat ihonhoitorutiinit kirjassaan Ymmärrä ihoasi (Minerva Kustannus, 2020).

Teos nousi heti ilmestyttyään viime huhtikuussa Ruotsin tietokirjalistan ykköseksi. Eikä ihme – ihonhoito-opas auttaa ymmärtämään ihon rakennetta ja toimintaa, murtaa monia ihonhoitoon ja kosmetiikkaan liittyviä myyttejä ja perustuu uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin muun muassa ihon mikrobiomista sekä ravinnon ja bakteerien vaikutuksesta ihon terveyteen.

”Vaahto peitti koko hänen vartalonsa”

Yksi haitallisista mutta monelle päivittäisistä ihonhoitotavoista on valitettavan tuttu myös suomalaisille. Gillbro korjaa käsitykset suihkussa peseytymisestä:

– Eräs ystäväni, Sara, kävi kanssani kuntosalilla. Silmänurkasta näin, miten valkea vaahtoava kuohu huuhtoutui lattialle, ja vilkaistuani nopeasti totesin, että se peitti koko hänen vartalonsa, Gillbro kirjoittaa.

Gillbro kertoo, että Sara hieroi jalkoihinsa vielä enemmän hyväntuoksuista suihkusaippuaa, mutta myöhemmin päivällisellä hän raapi jalkojaan ja kysyi ihonhoitotuotteiden parissa työskentelevältä kirjailijaystävältään, olisiko tällä suositella jotakin kuiviin jalkoihin.

– Neuvoin häntä kiinnittämään huomiota suihku- ja ihonpuhdistustuotteisiin.

Sara pesi itsensä suihkusaippualla, jossa hyvin peseviin, yleisesti suihkusaippuoissa mutta myös esimerkiksi tiskiaineissa käytettyihin tensideihin lukeutuva SLS, sodium laurate sulphate, oli ainesosaluettelon alkupäässä – siis suhteellisen suurena pitoisuutena.

– Hän lopetti välittömästi tuotteen käytön, ja kaksi viikkoa myöhemmin jalkojen kutina oli tipotiessään.

Saippuoiden ainesosat tuhoavat ihon luontaista rakennetta

Myös suomalainen ihotautien erikoislääkäri Laura Bouchard on kertonut, ettei näe suihkusaippuaa tarpeellisena iholle.

– Itse en yleensä suosittele suihkusaippuaa. Se poistaa iholta luonnollisen suojan ja rasvakerroksen, jolloin ihosta tulee huokoisempi, ja se kuivuu ja ärtyy helpommin.

Gillbro kertoo, että tensidit ovat tavallisia saippuoissa ja puhdistustuotteissa, sillä ne ovat hyviä liuottamaan rasvaa ja poistamaan likaa. Ihon kannalta niiden käyttö on kuitenkin kyseenalaista: tensidit vaurioittavat ihon hydrolipidikalvoa ja saavat ihon siksi kuivumaan.

– Mitä enemmän pesee itseään, sitä enemmän tuhoaa ihon uloimman kerroksen luontaista ja tärkeää ihotalirakennetta.

Pesuaineella peseminen ei ole välttämätöntä

Laura Bouchard suositteli aiemmassa jutussamme välttämään suihkusaippuoita ja -geelejä ja suosimaan tarvittaessa suihkuöljyjä ja -voiteita.

– Monen iho voi huonosti, kun sitä pesee jatkuvasti saippualla.

Pesuaineella peseminen ei ole ihon terveydelle lainkaan välttämätöntä, jos iholla ei ole varsinaista likaa.

– Hienhajusta huomaa, tarvitseeko pesuainetta käyttää vai ei. Jos hiki ei lähde kainaloista pelkällä vedellä, tietysti se kannattaa pestä pesuöljyllä pois. Myös perusvoidetta voi käyttää suihkussa. Se poistaa hien ja epäpuhtaudet muttei vie ihon luontaista suojaa pois.

Liian voimakas pesu syynä moniin iho-ongelmiin

Pelkän kuivuuden lisäksi ihon oman rasvan pois peseminen voi näyttäytyä muinakin iho-ongelmina. Esimerkiksi akne saattaa pahentua, jos akneihoa pesee liian vahvoilla pesuaineilla. Ihon kiristävyys, pintakuivuus, hilseily, epäpuhtaudet, liika rasvoittuminen ja juonteet saattavat johtua kosteuden puutteesta.

Suihkusaippuoiden lisäksi myös jotkin kasvojenpuhdistusaineet ovat iholle turhan tymäköitä.

Ihonhoitopalvelun ja -myymälä TwistBen perustajajäsen ja toimitusjohtaja Veera Brückler kertoi MyStylelle aiemmin, että moni asiakas kärsii kiristävän tuntuisesta, todella kuivasta ihosta tai hieman rasvoittuvasta mutta pintakuivan tuntuisesta sekaihosta. He tulevat hakemaan ratkaisua iho-ongelmiin uudesta kasvovoiteesta.

– Lähes kaikilla asiakkailla on sama ongelma, ja siihen auttaa sama ratkaisu. Ei kasvorasvan, vaan kasvojenpuhdistustuotteen vaihtaminen.

Brückler neuvoo asiakkaita luopumaan vaahtoavista puhdistustuotteista. Asiakkaat vaihtavat vaahtoavan puhdistustuotteen ei-vaahtoavaan vaihtoehtoon, kuten puhdistusmaitoon, -voiteeseen, -balsamiin tai öljyyn.

– En ole tavannut vielä yhtäkään asiakasta, jonka ihoa puhdistustuotteen vaihtaminen ei olisi auttanut jo muutamassa päivässä.

Mitä aineita välttää ja suosia?

Johanna Gillbro listaa kirjassaan esimerkkejä tensideistä. Ainesosaluettelosta niitä löytyy esimerkiksi nimillä sodium lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium lauroyl sarcosinate, Tipa-laureth sulfate, coco glucoside, decyl glucoside ja sodium methyl cocoyl taurate.

Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Susanna Majasuo on nimennyt myös ainesosaryhmän, jota välttäisi kaikissa ihotuotteissa.

– Pistäisin pannaan kaikki hajusteet. Ne ovat kaikissa ihonhoitotuotteissa täysin turhia.

Hyviä raaka-aineita ihon puhdistustuotteisiin ovat hänen mukaansa sen sijaan rasvat, kuten glyseroli.

– Vielä parempi on, jos tuotteessa on ihon omia rasvoja, kuten keramideja, kolesterolia ja rasvahappoja. Niitä on luontaisesti ihossa.