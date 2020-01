Tarkista, kuivaatko tukan ammattilaisen neuvojen mukaan

Tiesitkö, että hius imee jopa kolmanneksen painonsa verran vettä itseensä, ja on silloin erityisen haavoittuvainen? Muista nämä ohjeet seuraavaksi, kun kuivaat tukkaa.

Sillä, miten hiukset kuivaa, on yllättävän paljon vaikutusta siihen, miltä hiukset näyttävät lopulta kuivina.

Koulukuntia kuivaamiseen löytyy lukuisia: yksi tykkää antaa hiusten kuivua omaa tahtiaan, toinen tarttuu fööniin heti, kun tukasta on pyyhkeellä puristeltu ylimääräinen vesi pois.

Hellävaraisin ja samalla tehokkain tapa saada hiukset kuivattua onnistuu kuitenkin näin:

Ilmakuivaa ainakin osittain, jos vain suinkin ehdit

Varsinkin huokoinen, vaalennettu hius haluaa pitää kiinni kaikesta saamastaan kosteudesta. Kun hius on märkä, se muodostaa heikompia proteiinisidoksia. Tämän takia märkä hius venyy ja voi katketa harjatessa.

– Jos hiukset kuivaa kokonaan föönillä, kannattaa esikuivaus ennen muotoilua tehdä ilman harjaa. Harja kannattaa ottaa mukaan vasta muotoiluvaiheessa, kun hiukset ovat 2/3 kuivat. Näin suojaa hiusten kuntoa eikä harjatyöskentely mene hukkaan märkään tukkaan, selittää Miraculoksen kouluttaja Antero Lahtinen.

Muista aina suojaus

Lämpösuojan käyttämisestä ei kannata laistaa. Ne muodostavat hiuksen pinnalle suojaavan kalvon, joka sitoo kosteutta hiukseen ja estää pörrööntymistä. Tehoaineina toimivat vesiliukoiset silikonit ja erilaiset öljyt. Lämpösuojat myös usein nopeuttavat hiusten kuivumista, jolloin fööniä tarvitsee käyttää vähemmän aikaa ja vaurioiden vaara pienenee. Ihmeaineita suojatkaan eivät toki ole: ne suojaavat ja korjaavat hiusta, mutta jatkuva lämpölaitteiden käyttö väistämättä kuivattaa varsinkin latvoja.

Hanki hyvä fööni

Hyvä fööni tarkoittaa tehokasta fööniä. Watteja olisi hyvä löytyä vähintään 1500, ammattilaislaitteissa niitä on parhaimmillaan 2000. Fööniä valitessa tehojen lisäksi kannattaa varmistaa, että laitteessa on mahdollisuus valita eri lämpötiloja. Lahtisen mukaan ohuille hiuksille optimaalisin on matala lämpötila, normaaleille keskilämpö ja paksua tukkaa voi kuivattaa kovalla lämmöllä.

– Hiuksia föönataan usein liian kuumalla lämpötilalla, varsinkin vaalennettuja hiuksia tulisi föönata, suoristaa ja kihartaa miedolla lämpötilalla.

Antero Lahtisen vinkit föönin valintaan: