Testasimme 16 ihoa kirkastavaa seerumia – kolme tuotetta aivan 5/5, yksi niistä on loistava markettilöytö

Testasimme 16 iholle kirkkautta lupaavaa seerumia ja löysimme monta loistavaa tuotetta.

Puhtaalle iholle ennen kasvovoidetta levitettävät seerumit ovat hyvin usein avain kosteampaan, kauniimpaan ja hehkuvampaan ihoon.

Seerumeita on nykyisin moneen eri tarpeeseen ikääntymisen merkkejä häivyttävistä kosteuden puutetta korjaaviin – nyt otimme testiin hehkua antavat, elottoman näköistä ihoa vastaan taistelevat seerumit.

Pintakuivan sekaihon omaava yli kolmekymppinen toimittaja testasi 16 heleyttä ja kirkkautta lupaavaa seerumia läpi syksyn ja leudoksi jääneen talven. Laitetaan pullot järjestykseen!

Kora Organics Noni Bright Vitamin C Serum, 64,90 € / 30 ml

Hyvin kevyt seerumi, joka ei tunnu erityisen kosteuttavalta. Tämän juju onkin ihoa kirkastavissa ja napakoittavissa antioksidanteissa ja C-vitamiinissa. Lupaa kiinteyttää, kirkastaa ja suojata ihoa. Levittyy hyvin ja imeytyy hetkessä. Selkeän luonnonkosmetiikkamainen tuote tuoksua (häivähdys tyrniä tai sitrusta?) ja melko lirua koostumusta myöten. Ainakin minun ihollani huippumalli Miranda Kerrin luotsaaman brändin hintava seerumi on kuin minkä tahansa edullisemman luonnonkosmetiikan tusinatuote, vaikkakin ihan hyvä sellainen. Tällä hinnalla odotan enemmän – ja jotain luksuksen tuntua, joka jää tässä tuotteessa uupumaan.

Arvosana: 3– / 5

Murad Revitalixir Recovery Serum, 119,50 € / 30 ml

Lupaa herättää stressaantuneen ihon eloon, tasoittaa juonteita, laskea silmänalusten turvotusta ja jopa häivyttää tummia silmänalusia. Suositellaan käytettäväksi koko kasvoille ja myös silmänympärysiholle. Sopii kaikille ihotyypeille. Koostumus on kevyen voidemainen ja tuoksu kevyt ja ylellinen. Saattaisi riittää kesällä rasvoittuvalle iholle yksinäänkin. Jättää ihoni selvästi tahmeaksi ennen kuin imeytyy kunnolla. Ihon pinta näyttää tämän kanssa omaan silmään tasaisemmalta ja meikki tuntuu levittyvän tämän päälle erityisen kauniisti pinnan jäädessä samettisen mattaiseksi. Melko painava ja iso lasipullo, tätä en ehkä reissuun raahaisi. Minkään kosmetiikkatuotteen (paitsi värikosmetiikan) kykyyn vaalentaa tummia silmänalusia en edelleenkään usko.

Arvosana: 3 / 5

Glamglow Superserum 6-Acid Refining Treatment, 59,90 € / 30 ml

Tämä erottuu joukosta heti ensipumppauksella: seerumi on syvän violettia ja tuoksuu ainakin omaan nenääni lakritsilta. Kuoriva seerumi lupaa liuottaa ihon kuolleet pintasolut, häivyttää juonteita ja tehdä ihosta välittömästi pehmeän ja hehkuvan tasoittaen ihoa ja sen sävyä. Sisältää kuorivia, puhdistavia ja kosteuttavia happoja. Ainakaan minun pintakuivalla sekaihollani tämä tuote ei kuumota tai punoita lainkaan, vaikka AHA-, BHA- ja PHA-happoja sisältävä seerumi voisi niin tehdä. Jo muutamassa päivässä huomaan helposti tukkeutuvan ihoni kunnon paranevan. Näpyt laskevat ja vähenevät ja iho näyttää hehkuvalta ja hyvinvoivalta. Tämän käytän loppuun ja saatanpa ostaa lisääkin! Tätä kokeiltuani kuoriva seerumi jää pysyvästi ihonhoitooni.

Arvosana: 5 / 5

Estée Lauder Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate, 81 € / 20 ml

Näkyvästi stressaantuneelle iholle kehitelty yöseerumi, joka lupaa puhdistaa ja vahvistaa ihoa ja tehdä siitä taas hehkuvan tasoittaen ihoa ja sen sävyä ja supistaen ihohuokosia. Ylellinen tuntu ja koostumus, levittyy notkeasti ja samettisesti ja imeytyy nopeasti. Tuoksuu vähän yllättäen ei niin ylellisesti teepuuöljyltä, joka vie ainakin omat ajatukset suoraan teini-ikään. Sopii kaikille ihotyypeille kuivasta rasvaiseen. Itse en huomannut ihmeellisiä muutoksia, mutta tuotetta on kehuttu sen verran paljon muualla, että tämä ei vain tainnut olla paras minun iholleni. Jollekulle muulle kenties nappituote.

Arvosana: 3 / 5

Lierac Supra Radiance Detox Serum, 60 € / 30 ml

Lupaa heleyttää ja korjata ihon pikkuvirheitä, silottaa juonteita ja häivyttää ryppyjä. Vähän meinasi rullautua kasvovoiteeni kanssa, ja sinänsä perustoimivassa koostumuksessa oli ainakin minun ihollani jotain aavistuksen omaista ”muovisuutta”. Luvattua heleyttävää tai silottavaa vaikutusta en viikon testijaksolla huomannut. Vähän epäkäytännöllinen, harvinaisen isolla suuaukolla varustettu pipettipullo. Tätä ei sovi vahingossa kaataa pitkin pöytiä.

Arvosana: 2½ / 5

Lumene Valo Nordic-C Brightening Hydra Oil, 29,90 € / 30 ml

Markettilöytö! Kotimainen Lumene teki sen taas. Heleyttävä ja virkistävä monivitamiiniseerumi pehmentää ihoa ja tekee siitä hehkuvan. Lupaa ravita myös erittäin kuivan ihon, muttei ollut yhtään liian tuhtia sekaihollekaan ja vaati vielä kosteusvoiteen päälle ainakin näin talviaikaan. Ulkonäöstään huolimatta tuoksuu vain hennosti marjaiselta, lähinnä puhtaalta ja raikkaalta. Tähän ihastuivat niin kylässä käyneet ystävät, joilla on kaikilla eri ihotyyppi, kuin kuusikymppinen äitini, jolle ostin tätä joululahjaksi. Uskallan siis suositella ihan jokaiselle. Ihana tuote, jonka itsekin käytän varmasti loppuun.

Arvosana: 5 / 5

Skincity Skincare First Concentrate, 37 € / 30 ml

Lupaa tasoittaa ihon sävyä, supistaa ihohuokosia ja korjata ikääntymisen merkkejä. Miellyttävä koostumus: kevyt, lähes hajuton, helposti levittyvä ja lähes välittömästi imeytyvä. Ei riitä varmasti millekään iholle ilman kosteusvoidetta: jälkifiilis on lähinnä napakoittava, ei niinkään kosteuttava. Supistaa näkyvästi ihohuokoset ja käy mainiosti meikin alle. Iho näyttää tämän jäljiltä yksinkertaisesti kauniilta ja ihohuokoset suorastaan photoshopatuilta. Tämän käytän loppuun!

Arvosana: 5 / 5

Swiss Clinic Reviving Face Serum, 57 € / 30 ml

Selkeästi kosteuttavampi kuin moni muu testin seerumeista – eikä se olekaan ihme, tämän kosteuspommin kun kerrotaan sisältävän viittä erilaista tehokosteuttajana tunnettua hyaluronihappoa. Peptidiyhdisteet taas palauttavat ihoon täyteläisyyttä ja joustavuutta. Seerumi jättää ihon pehmeäksi ja samettiseksi, koostumus on miellyttävän silkkinen ja notkeasti levittyvä. Tuoksu on kasvotuotteelle melko voimakas ja jopa hieman hajuvesimäinen, mutta sinänsä ihan miellyttävä. Mukava ja kosteuttava käyttökokemus, mutta mitään sen ihmeempiä vaikutuksia en testiviikolla huomaa.

Arvosana: 3½ / 5

Tony Moly Vital Vita 12 Synergy Serum, 36,90 € / 50 ml

Heleyttävä seerumi lupaa tehdä ihosta kauniin tasaisen, kimmoisamman sekä astetta eloisamman. Sisältää mm. kosteuttavaa skvalaania, vahvistavia keramideja sekä hyvän pitoisuuden kosteuttavaa ja heleyttävää Vita-12-multivitamiiniyhdistelmää. Näppärä paksuhko, geelimäinen koostumus ja raikkaan sitruksinen tuoksu. Lopputulos on enemmän mattaava kuin kosteuttava. Pirteä tuttavuus kaikin puolin, pulloa myöten. Kosmeettisesti miellyttävä kokemus, vaikka sen suuremmat glow-efektit jäävätkin saavuttamatta.

Arvosana: 3– / 5

Medik8 C-Tetra + Intense Serum, 88 € / 30 ml

Lupaa kirkastaa ja syväkosteuttaa ihoa ja taistella ikääntymisen merkkejä vastaan mm. C-vitamiinin voimin. Ihana aidon appelsiinin tuoksu! Tuhdihko öljyseerumi, joka omalle sekaiholle sopi paremmin yökäyttöön. Testiviikon aikana en huomannut ihon kunnossa muutoksia, mutta toisaalta tämä ei ehkä ollut omalle iholle se sopivin tuote. Laadukas ja hemmottelevan oloinen tuote hänelle, joka pitää öljyistä ja appelsiineista – ja omaa ehkä hieman kuivemman ihon kuin tämä sekaihoinen testaaja.

Arvosana: 3 / 5

Okabo Organics Pure Argan Lift + Glow Serum, 39,90 € / 30 ml

Ensi alkuun ajattelen, että seitsemän öljyn yhdistelmä on liikaa sekaiholleni päiväkäytössä, mutta mitä vielä! Tämä öljyseerumi herätti kasvoni eloon jopa flunssaviikolla, ja ihoni rasvoittui öljyseerumin kanssa vähemmän kuin normaalisti. Iho tuntui kyllä hieman öljyiseltä käsin kosketellessa, mutta näytti kuulaalta ja hehkuvalta, ei rasvaiselta. Mieto, miellyttävä tuoksu ja tuntuma. Kiinteyttävä öljyseerumi lupaa elvyttää, hoitaa ja uudistaa ikääntyvää ihoa lisäten ihon joustavuutta, vaalentaen läiskiä ja kirkastaen ihon sävyä. Kotimainen Avainlipulla varustettu tuote. Tämä riittää iholleni yksinään ja sai sekaihoisenkin todella kiinnostumaan öljyistä ihonhoidossa.

Arvosana: 3+ / 5

Dermosil Nature Facial Serum, 10,90 € / 30 ml

Tämän seerumin luonnolliset raaka-aineet lupaavat antaa iholle hehkua ja elinvoimaa sekä parantaa ihon kosteustasapainoa säilyttäen ihon nuorekkaana ja joustavana. Aivan näppärä vesimäinen perusseerumi kosteusvoiteen alle – ja mihin hintaan! Kotimaista, edullista luonnonkosmetiikkaa, ja sopii varmasti melko lailla kaikille ihoille. Mieto ja vieno hypoparfum-tuoksu. Ehdottomasti tämän hintaluokan seerumien parhaimmistoa. Ei kikkaile erikoisuuksilla, mutta hoitaa hommansa ihoa – ja kukkaroa – hyväillen.

Arvosana: 3½ / 5

Avène Radiance Serum, 30,60 € / 30 ml

Lupaa heleyttää ja kirkastaa ja tuoda apua kosteusköyhälle iholle. Sopii kaikille ihotyypeille ja myös herkälle iholle. Näppärän kokoinen, pienehkö, muovinen pumppupullo – tämän voisi ottaa vaikka reissuun mukaan. Ei toisaalta kovin riittoisaa: ainakin itselläni kului tätä tuotetta kerralla melko paljon, koska lähes voidemainen tuote ei oikein kunnolla liu’u iholla. Kosteuttavat lupaukset huomioon ottaen harvinaisen vähän kosteuttavan oloinen.

Arvosana: 2 / 5

Physicians Formula Skin Booster Vitamin Shot Brightening, 18,90 € / 30 ml

Tämä tuote lupaa tuoda iholle hehkua sekä tasoittaa ihoa ja sen sävyä sekä tummia läiskiä. Sisältää muun muassa C-vitamiinia. Notkeasti levittyvää ja nopeasti imeytyvää tavaraa kosteusvoiteen alle. Tuntuu miellyttävältä ja kosteuttavaltakin. Hypoallergeeninen ja käytännössä täysin hajusteeton. Mukava tuttavuus hyvään hintaan.

Arvosana: 3½ / 5

Elizabeth Arden Vitamin C Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum, 57,90 € / 30 kpl

Öljyseerumikapselit lupaavat vahvistaa, silottaa ja kaunistaa ihoa, vähentää sen sameutta ja ehkäistä tummia läiskiä. Kapseleissa on kaksi vahvistavaa ainesosaa: heleyttävä C-vitamiini ja kosteuden menettämisen estävät keramidit. Tässä on ylellisyyden tuntua... mutta itse tykkäisin enemmän kätevästä pumppupullosta. Toisaalta kapseleita on helppo ottaa vaikka reissuun mukaan sopiva määrä, eikä matkalaukkuun tule yhtään lisää painoa. Omalla iholla yllättävänkin öljyinen lopputulos, sopisi ehkä paremmin aavistuksen kuivemmalle iholle.

Arvosana: 3 / 5

Löwengrip Instant Glow Serum Drops, 50 € / 30 ml

Heleyttävä ja kosteuttava seerumi lupaa säilyttää ihon elinvoimaisena, tasoittaa ihon rakennetta ja sävyä sekä lisätä solujen uudistumista. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkkäihoisille. Hajusteeton. Sisältää muun muassa niasiiniamidia, joka lupaa parantaa ihon elastisuutta sekä tehokosteuttajana tunnettua hyaluronihappoa. Tuote tekee ihostani kosteutetun tuntuisen ja välittömästi heleämmän näköisen. Pullo on laadukkaan ja jämäkän oloinen, joskin hieman painava reissuun mukaan otettavaksi. Tämän käytän ilolla loppuun.

Arvosana: 4½ / 5

