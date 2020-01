Kampaajat esittelevät, millaisia hiustyylejä itse suosivat – yleinen tyyli säästää kampaajakäynneiltä

Selvitimme kampaajien omat suosikkihiustyylit. Niissä on hämmästyttävän paljon samanlaista.

Millaiset hiukset puhuttelevat kampaajia itseään juuri nyt? Kysyimme, minkälaista tyyliä kampaajat eri puolilla Suomea suosivat omissa hiuksissaan.

Nopea kysely paljasti yllättävän paljon yhteistä: avainsanoja ovat luonnollisuus ja helppohoitoisuus. Kampaajat myös muistuttavat, että hyvän leikkauksen ja värin lisäksi hiukset vaativat ehdottomasti hoitoa myös kotona.

Luonnollinen, ajaton – ja pitkä

Suomalaiskampaajat kertoivat, että oma hiusväri saa nyt olla luonnollinen tai ainakin hyvin lähellä sitä. Kun hiussävy on lähellä luonnollista, myös sen hoito on helpompaa, eikä raju tyvikasvu kiusaa välittömästi.

– Haluan aina korostaa hiuksen luontaisia ominaisuuksia, jolloin hoitaminen ja ylläpitäminen on vaivattomampaa, Mari Lehtonen Jyväskylän HIUS-parturi-kampaamosta kertoo.

”Opiskeluaikoinani kokeilin useampaa hiustyyliä blondista sivusiiliin asti. Nykyään olen löytänyt oman tyylini, enkä ole enää vaihtanut sitä radikaalisti vuosiin”, kuvailee Mari Lehtonen parturi-kampaamo Hiuksesta.

Eikä ainoastaan väri, vaan lisäksi mallikin on yleensä pitkänä varsin helppohoitoinen.

– Tärkeää on helposti ylläpidettävä malli ja väri. Siitä syystä annan oman tyven kasvaa, ja pitkä malli on helppo pitää yllä, toteaa Lumo Helsingin Mimmi Hiltunen.

”Hiustyylini on pitkä kerroksittain leikattu malli, jossa on raitoja oman tummemman pohjan päällä”, kertoo Lumo Helsingin Mimmi Hiltunen.

Pitkiin hiuksiinsa useampi kampaajista haluaa leikata mukaan kerroksellisuutta, mikä auttaa hiusta asettumaan paremmin. Pitkissä tai pitkähköissä hiuksissa on myös se etu, että ne saa kietaistua tarvittaessa kiinni.

– Hiustyylini on tällä hetkellä pitkä polkka. Se on nopea muotoilla aamuisin ja on hyvännäköinen niin auki kuin kiinni. Tärkeintä hiustyylissäni on yksinkertainen tyylikkyys, kuvailee Mari Schroderus Salon Sara -kampaamosta Oulusta.

”Haluan päästä aamuisin helpolla, koska aina omien hiuksien laittoon ei jää paljon aikaa”, sanoo Salon Saran Mari Schroderus.

Tukka kuosiin säännöllisin väliajoin

Kuinka usein kampaajien omia hiuksia leikataan?

Hiukset ovat kampaajan käyntikortti, joten kovin pitkäksi leikkausväli ei pääse kenelläkään haastatelluista venähtämään. Useimmat kertovat istuvansa itse kampaamotuoliin 3–5 kertaa vuodessa.

– Istahdan itse penkkiin noin 3–4 kertaa vuodessa. Pysyttelen lähellä omaa luonnonväriäni, jolloin lopputulos on armollisempi, kertoo Amanda Lehtinen turkulaisesta Bruk Hair Design -kampaamosta.

”Tyylini on vaihtunut vuosien mittaan aina vain luonnollisempaan suuntaan, ja tällä hetkellä väri onkin melko lähellä omaa väriäni”, kertoo Brukin Amanda Lehtinen.

Luontaisena ammattietuna on yleensä taitavat kollegat, jotka siistivät tukkaa kernaasti toinen toisiltaan. Tarvittaessa saksilla voi sipaista hieman myös itse, ja värikippo saattaa eksyä omiin käsiin kotikylppärissäkin, kun sellainen olo tulee.

Näistä hiusrutiineista ei luovuta

Helppohoitoisuudesta huolimatta hiukset vaativat aina hoitoa. Haastatellut kampaajat eivät itse ainakaan tunnusta menevänsä märällä tukalla nukkumaan, sillä siitä koituu yleensä vain hiuskatastrofi. Hius asettuu kuivana aina paremmin.

– Pyrin myös kihartamaan hiuksia kevyesti paksulla kiharruspuikolla aina kun vain kerkeän. Hiuksiin tulee enemmän volyymiä ja tuntuu, että ne pysyvät puhtaan tuntuisina näin pitempään, sanoo Maija Järvi Folk Helsingistä.

”Pidän hiusteni värin luonnollisena. Kesäisin saatan laittaa muutaman balayage-raidan elävöittämään latvaa”, kertoo Folk Helsingin Maija Järvi.

Laadukkaat hiustenpesu- ja hoitotuotteet ovat perusta kaikelle.

Ravitseva hiusöljy, hiuksiin jätettävä hoitoaine, hiusnaamio viikoittain sekä hiuspohjan kuorinta muutaman kuukauden välein auttavat kosteuttamaan ja hiukset ja päänahka voivat paremmin. Moni kampaajista vannoo myös kuivashampoon nimeen.