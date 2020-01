Pieni rintaliivitieto saattaa mullistaa koko kokemuksen – suomalaisnaiset kertovat havahtumisesta

Kenties oleellisin mitta on monella rintaliivikäyttäjällä tietämättään hukassa.

Kerroimme aiemmin tällä viikolla rintaliivifaktasta, josta moni vuosiakin liivejä käyttänyt on täysin tietämätön. Rintaliivien keskiosan eli kuppien väliin jäävän kappaleen tulisi painautua tiiviisti rintaa vasten, jotta liivit todella hoitavat tehtävänsä eli tukevat rintoja.

”Luulin pitkään olevani 80B, kunnes kävi ilmi, että olenkin 70E”

Samaisessa Vauva.fi-keskustelupalstan ketjussa nousi esiin myös toinen, kenties vielä ensimmäistä tietoa oleellisempi seikka, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, istuvatko liivit oikein vai eivät.

Moni suomalaisnainen käyttää väärän kokoisia liivejä, koska yksinkertaisesti luulee rinnanympäryksensä olevan todellisuutta isompi.

– Ja sit ympärys. Jos mahtuu vaatekokoon S, liivien ympärys ei ole 80 saati 85, vaan silloin todellisempi koko on ainakin 10 cm vähemmän, opastaa eräs kommentoijista.

– Se ympärys pitää olla niin, et just ja just menee uloimmat hakaset kiinni. Toisin sanoen useimmille 80B kokoa käyttäville sopivampi koko on esimerkiksi 70E.

”Myönnän järkyttyneeni”

Toinen keskustelija kertoo, että hänen ostosreissunsa päättyi juuri tällaiseen havahtumiseen.

– Joo, ja tiesin senkin, että liivien ympäryksen pitää olla napakka. Silti asiansa osaava myyjä myi minulle käyttämäni 95G:n sijaan 85J liivit. Myönnän järkyttyneeni, mutta myönnän senkin, et paremminhan ne istuu.

Kolmas komppaa huomiota.

– Tämä! Luulin pitkään olevani 80B, kunnes pari vuotta sitten kävi ilmi, että olenkin just tuo 70E tai 65E.

Väärä ympärysmitta on suomalaisten yleisin rintaliivivirhe

Suomalaisnaisten käymän keskustelun tuloksen on vahvistanut todeksi jo aiemmin kokenut ammattilainen. Alusvaateliike Sini’s:n omistajan ja rintaliiviasiantuntija Sini Rädyn mukaan suomalaisnaisten yleisin virhe liiviostoksilla on valita liian iso ympärysmitta.

– Monella on sellainen ajatus, että ”minulla on aina ollut b-kupin rinnat, joten on edelleen”. He vain isontavat ympärysmittaa saadakseen kuppiin tilaa.

Räty kertoi tuolloin, että logiikka on väärä.

– Jos puhutaan B75-kupista ja B80-kupista, kuppi on niissä erikokoinen. Samalla kun ympärys kasvaa, kuppi suurenee.

Sopiva koko on jopa mittatulosta pienempi

Rintaliivien ympärysmitan mittaaminen ei onneksi ole neurotiedettä, ja sen voi tehdä helposti kotona. Rohkeimmat pyytävät liiviostoksilla myyjän apua mittaamisessa.

Ympärysmitta mitataan aivan rintojen alapuolelta – siis kohdasta, josta liivitkin kulkevat – napakalla otteella. Muun muassa Lumingerie-alusvaateliikkeen verkkosivuilla annetaan ohjeet mittaamiselle:

Mitta rinnan alta kehon ympäri kertoo rintaliivien ympärysmitan eli liivikokosi.

Liivikoot ovat 5 cm välein. Suomessa koot tulevat suoraan senttimetreistä: 60, 65, 70, 75, 80, 85 ja niin edelleen.

Rinnanalusmitan tulee olla tiukkaan mitattu, koska liiveissä tärkein tuki tulee oikeankokoisesta ympärysmitasta.

Sopivan napakka liivikoko onkin usein 5–10 cm pienempi kuin mitattu tulos.

Monen ammattilaisen vinkkaama nyrkkisääntö on se, että liivien tulisi olla niin napakat, että niiden alle mahtuu laittamaan vain kolme sormea.

Vielä kaksi tärkeää faktaa

Uudet liivit tulisi kiinnittää ostaessa ensimmäiseen eli väljimpään hakaseen, jotta liivejä voi myöhemmin niiden käytössä löystyessä kiristää.

Muista myös, että oikean kokoinen ympärys kulkee vaakasuorana edessä ja takana, eikä hilaudu ylös selästä.

