Tässä on vuoden hääkampaus 2020! Kampaaja kertoo, millaista tyyliä haluaisi suomalaisten morsianten hiuksiin

11 osallistujan hääkampauskisa järjestettiin viikonloppuna häämessuilla. Tältä ajankohtaiset hääkampaukset näyttävät nyt.

Jo 11. kertaa järjestetty Love me do -häätapahtuma valtasi Helsingin Kaapelitehtaan menneenä viikonloppuna. Tapahtumaan osallistui noin 180 näytteilleasettajaa ja palvelua hääpuvuista hiuksiin ja meikkiin ja juhlakattauksista ja -koristeista häämatkoihin. Tällä kertaa messuilla valittiin myös ensimmäisen kerran Suomen paras hääkampaus.

Kilpailuun osallistui 11 karsinnan kautta valittua kampaajaa. Tehtävänä oli tehdä muodikas ja kaupallinen morsiuskampaus naiselle tulevan kauden 2020 kampausmuotia noudatellen. Erityisteemana kilpailussa olivat nyt hyvin ajankohtaiset aidot kukat.

Kilpailun voittajakolmikon valitsi seitsenhenkinen tuomaristo: ammattiopettaja, kansainvälinen kouluttaja ja pitkän linjan kampauskilpailija Marja Sillanpää, Pinni-lehden päätoimittaja Rainer Nyman, muodin asiantuntija ja kirjailija Mirva Saukkola, parturi-kampaaja Noora Toiviainen, stylisti Hani Haimi, Häät-lehden toimituspäällikko Tanja Hakala ja Ilta-Sanomat MyStylen muoti- ja kauneustoimittaja Vivi Norokorpi.

Kolme takuuvarmaa kampaustyyliä vuoden 2020 morsiamille

Hääkampaus 2020 -palkinnon voitti lappeenrantalainen Ida Kolari. Voittokampauksessa romanttisen boheemi tyyli yhdistyi elegantisti kuivakukkiin ja heiniin.

Ida Kolari Velvetistä voitti tällä kampauksella.

Kampaus oli samalla sekä vahva että herkkä. Luonnonkukkaa, -kasvia ja -heinää voi tuoda hiuksiin nyt trendikkäästi myös kuivattuna.

Ajankohtainen hääkampaus saa olla nyt rento ja boheemi.

Juhlakampauksen ei tarvitse tällä hetkellä olla viimeisen päälle siloteltu.

Toiseksi kisassa sijoittui Nelli Ruhanen ja kolmanneksi Laura Aaltonen.

Nelli Ruhanen Lyreiliasta yhdisti kukat kampaukseen hyvin muodikkaana pantana.

Tämä kampaus sijoittui toiseksi.

Itse kampaus oli rento ja boheemi letti.

Laura Aaltonen Bruk Hair Designista loihti kolmanneksi sijoittuneen kampauksen.

Kolmanneksi sijoittunut nutturakampaus.

Nutturakampauksessa nähtiin hieman lettiä ja krepattua pintaa.

Kolmen parhaan kampauksen tekijät Nelli Ruhanen (vas.), Ida Kolari (kesk.) ja Laura Aaltonen (oik.).

”Rentoutta ja boheemisuutta!”

Voittajakampaaja Ida Kolari painottaa, että kaunis kampaus ja hyvä häätyyli on aina huolella valmisteltu ja usein yhdessä monen ammattilaisen kanssa syntyvä kokonaisuus.

– Minulla oli huipputiimi kampauksen takana. Puku on By Katariinalta, korut ovat Wood Mindilta ja kukat Greenhomelta, meikin teki meikkaaja Heidi Hyttinen. Taustalla on pieniä suomalaisia tekijöitä, joiden kanssa lähdimme kokoamaan tyyliä. Se ei syntynyt vain omasta itsestäni.

Kolari vinkkaa ajankohtaisen hääkampauksen elementit. Ne näkyvät selvästi myös voittokampauksessa.

– Luonnonkukat ovat edelleen pinnalla, ja nyt ryhdytään menemään myös kuivakukkiin. Myös pöydät täyttyvät kuivakukista, niitä tulee olemaan paljon.

Vaikka kyse on juhlakampauksesta, kampauksen ei tarvitse olla täydelliseksi siloteltu.

– Rentoutta ja boheemisuutta! Vielä ei lähdetä sileälle linjalle, vaan tyyli saa olla rento ja kasuaali.

Tältä näyttivät muut hääkampaukset

Kilpailun lopuissa kampauksissa nähtiin tyylejä laidasta laitaan. Pinnalla ovat esimerkiksi Kolarin sanojen mukaiset rennot, esimerkiksi letitysyksityiskohdin tai osittaisella kreppauksella koristellut nutturakampaukset, kuplaletitys ja romanttiset lainekampaukset.

Essi Heinonen, Clippers.

Auli Tuomala, Auline’s.

Lassi Suominen, Bruk Hair Design.

Tanja Argillander, Parturikampaamo Studio83.

Nina Nyfors-Vartia, Nina Style.

Rimma Retsia, Rimma R.

Niina Suuronen, Nina Style.