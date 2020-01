Sama asu, eri kroppa – tältä samat vaatteet näyttävät koon 36 ja 46 ystävyksillä

Nuorten naisten sovitushaaste näyttää selvästi, miten vartalo vaikuttaa vaatteen ulkonäköön.

Ei varmasti tule yllätyksenä, että vaatteet näyttävät erilaiselta vartalon koosta, muodosta, mallista ja esimerkiksi pituudesta riippuen. Kovin usein asiaa ei kuitenkaan näe konkreettisesti!

Australialaiset ystävykset Jasmine Hand ja Riley Hemson päättivät vetää samanlaiset vaatteet päälle omissa koissaan. Jasmine on kokoa 36, Riley kokoa 46.

Naiset kokeilevat Jasminen julkaisemalla Youtube-videolla mustaa pitsibodya ja farkkuja, valkoista olkaimetonta toppia, valkoista toppia ja mustia pyöräilyshortseja, rentoa t-paitaa, mustaa pooloneuletta ja minitoppia ja trikoohametta.

Alla olevassa klipissä näet kaikki kuusi asua pikakelauksella.

Koko sovitusvideon voit katsoa alta, tai jos video ei näy, täältä.

Myös Englannissa asuvat ystävykset Demi Donnelly ja Emily Canham toteuttivat samanlaisen haasteen. He tilasivat kummallekin samat asukokonaisuudet eri koossa kahdelta halpavaatebrändiltä. Demi on brittikokoa 18 eli suomalaisittain kokoa 46 ja Emily kokoa 6 eli 34. Heillä on myös huomattava pituusero.

Demi julkaisi Instagram-tilillään kuvan, josta näkee esimakua samasta punaisesta mekosta naisten yllä.

Muita vaatteita ovat esimerkiksi erilaiset pikkutopit ja kangashousut, bleiserit ja pitsitopit sekä arki- ja juhlamekot.

Katso Youtube-videoilta, miltä samat vaatteet näyttävät eri vartaloilla!

Jos video ei näy, voit katsoa sen täällä.

