Testasimme käsivoiteet! Monelle tuntematon merkki voitti, hyvä ja hajusteeton apteekkituote kakkosena

Kokeilimme yhdeksän erilaista käsivoidetta. Joukosta löytyi muutama suosikki, jotka jäävät toimituksen vakikäyttöön.

Testasimme joukon käsirasvoja. Mukana on luonnonkosmetiikkaa, tuttuja markettimerkkejä, edullista apteekkirasvaa sekä niin hajustettuja kuin hajusteettomia voiteita.

Lue voiteiden plussat ja miinukset ja valitse omasi tarpeidesi mukaan.

Nivea 3in1 Repair Hand Cream, 3,95 € / 100 ml

+ Yllättävän kevyt koostumus korjaavalle voiteelle.

+ Tuntuu hoitavalta ja lupauksensa mukaan ihoa korjaavalta. Sopii hyvin kuivaihoiselle.

+ Levittyy ja imeytyy mukavasti.

+ Ei perus niveatuoksu, vaan ihan miellyttävä, neutraali häivähdys kukkaistuoksua.

– Iso tuubi, turhan suuri käsilaukkuun.

Arvosana: 3½ / 5

Estelle & Thild Hand Lotion vanilla tangerine, 18,50 € / 250 ml

+ Aivan ihana vaikkakin vahva tuoksu! Tähän hullaantuu niin, että rasvaa tekee mieli laittaa koko ajan.

+ Tuntuu hoitavalta mutta ei jätä yhtään rasvaista tuntua.

+ Sopivan kevyt päiväkäyttöön, imeytyy nopeasti.

+ Toimiva ja kaunis pumppupullo esimerkiksi työpöydälle.

+ Luonnonkosmetiikkaa.

– Yökäyttöön tai todella kuiville käsille valitsisi tätä tuhdimman voiteen.

Arvosana: 4 / 5

CeraVe Reparative Hand Cream, 6,85 € / 50 ml

+ Hajusteeton.

+ Vaikka voide on paksua, se levittyy hyvin ja imeytyy nopeasti.

+ Suunnattu erityisen kuivalle iholle, mutta voi käyttää myös päiväsaikaan. Jättää melko rasvattoman tunteen nopeasti. Kädet tuntuvat hoidetuilta pitkään.

+ Sisältää ihon omia ainesosia: kolmea eri keramidia ja hyaluronihappoa.

+ Tuubi on näppärän kokoinen, mahtuu helposti käsilaukkuun.

– Tuoksuton, mikä voi olla monille tuoksufaneille puute.

– Kaikenlainen luksusfiilis ja elämys puuttuu.

Arvosana: 4+ / 5

Aco Protecting Hand Cream, 8,45 € / 75 ml

+ Hajusteeton.

+ Voisi sopia todella halkeilleelle käsien iholle tai esimerkiksi suojaksi ulkoillessa.

– Todella jämäkkää, ei levity hyvin.

– Ei tunnu imeytyvän lainkaan ihoon vaan jää tahmeaksi kalvoksi iholle.

– Ei tunnu kosteuttavalta eikä ravitsevalta, vain ihoa pinnalta suojaavalta.

Arvosana: 1 / 5

YA Naturae Käsivoide, 9,90 € / 75 ml

+ Luonnonkosmetiikkaa.

+ Tuntuu ravitsevalta.

+ Hyvin mieto, lämpimähkö, hyvä ja miellyttävä tuoksu.

+ Jättää lopulta mattaisen ja mukavan tunnun.

– Jämäkkä koostumus, hieman tuhti toimisto- ja päiväkäyttöön.

– Voide levittyy ensin valkoisena kerroksena, ja sitä joutuu levittämällä levittämään, jotta alkaa imeytyä.

– Jos on todella kuivat kädet, tämä on ok käsilaukkurasva, mutta muille ennemmin kotiin iltarasvaksi.

Arvosana: 3 / 5

Löwengrip Healthy Glow Hand Balm, 19 € / 50 ml

+ Tässä on ylellinen tuntu! Koostumus on testin paras, pehmeä ja täyteläinen mutta helposti levittyvä ja nopeasti imeytyvä.

+ Kädet jäävät rasvattomiksi mutta hoidetun tuntuisiksi.

– Tuoksu on puuterimaisen hajuvesimäinen ja sinänsä miellyttävä, mutta varmasti monen makuun melko vahva ja pitkään pysyvä.

– Tuubi on metallia, joten pakkauksen rutistuminen ja hajoaminen on mukana kannettuna todennäköistä.

Arvosana: 4½ / 5

Urtekram No Perfume Hand Cream, 5,50 € / 75 ml

+ Luonnonkosmetiikkaa.

+ Aidosti ravitsevan oloinen, ainesosat kuulostavat ja voide tuntuu hyvältä.

+ Plussaa tuoksuttomuudesta, vaikka sen vuoksi tuote ei tuoksukaan hyvältä.

+ Kelpo koko perheen tuote yöpöydälle.

– Voiteesta jää hieman turhan rasvainen ja tahmea fiilis. Kädet pysyvät rasvaisina pitkään, joten pitkin päivää käytettäväksi tämä ei ole paras.

– Ei imeydy yhtä nopeasti kuin testin monet muut tuotteet.

Arvosana: 3- / 5

The Bodyshop Coconut Hand Cream, 6,90 € / 30 ml

+/– Kosmeettisesti ihan miellyttävä tuntu, mutta kevyt voide katoaa nopeasti käsiin. Rasvasinko niitä edes?

+ Täydellinen käsilaukkurasva, jos tykkää hajustetuista voiteista. Näppärä koko, helppo levittyvyys ja nopea imeytyvyys.

– Hyvin voimakas tuoksu, esanssinen kookos. Kuten merkin tuotteet yleensäkin, tämäkin on vain todellisille tuoksurakastajille.

– Ei tunnu pitkäaikaisesti kovin hoitavalta ja kosteuttavalta.

Arvosana: 2½ / 5

Maria Nila Breeze Hand Lotion, 19 € / 300 ml

+ Levittyy hyvin. Miellyttävä koostumus, joka imeytyy nopeasti.

+ Ei jätä tahmaa tai kalvoa. Tuntuu kosteuttavan.

+ Kivan ja laadukkaan näköinen pumppupullo esillä pidettäväksi.

– Todella voimakas tuoksu. Breeze taitaa tavoitella merellistä raikkautta mutta haisee vain vessanpesuaineelta. Sarjassa on tosin kolme muutakin tuoksua.

– Ei aivan kuivaihoisimmalle.

Arvosana: 4- / 5

