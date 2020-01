Tiesitkö, että vaatekaupoista saa hyvää ja halpaa kosmetiikkaa? Näitä salaisia helmiä kannattaa todella kokeilla

Vaatekauppojen omat brändit valmistavat nykyisin yllättävän laadukkaita meikkituotteita ja jopa luonnonkosmetiikkaa. Nappaa nämä meikit mukaan shoppailureissulla.

Vaatekauppojen kassojen lähistölle on houkuttelevasti aseteltu nykyisin paljonkin kosmetiikkatuotteita. Laajasta tarjonnasta löytyy useampiakin edullisia tuotteita, jotka kilpailevat sujuvasti perinteisten kosmetiikkabrändien tarjonnan kanssa.

Tarkat rajaukset

Hyvä silmänrajauskynä tulee aina tarpeeseen, ja tämä H&M:n puinen kynä tekee todella kaunista jälkeä. Kynällä saa tehtyä sekä ohuenohuet rajaukset ripsien tyveen että hieman näyttävämmät kissansilmät. Jälki pysyy siistinä läpi päivän.

H&M pehmeä rajauskynä, 3,99 €.

Kynsilakkojen kestosuosikki

Gina Tricot’n kynsilakka on vuodesta toiseen kynsilakkojen parhaimmistoa. Lakka levittyy kynnelle helposti, yksi kerros riittää ja lopputulos kestää siistinä parhaimmillaan toista viikkoa.

Gina Tricot -kynsilakka, 3,99 €.

Poskipunien parhaimmistoa

Ruotsalaiset ne vain osaavat, meikeissäkin: & Other Storiesin suht vastikään lanseeraama kosmetiikkalinja on yleisesti ottaen todella pätevä, ja erityisesti brändin poskipuna on kerännyt runsaasti kehuja jopa alan ammattilaisilta.

& Other Stories Orchid Desir Blush -poskipuna, 19 €.

Hemmottelua halvalla

Kuitunaamioilla saa tehtyä kotioloissa iholle pieniä ihmeitä. Lindexin versio suosituista sheet maskeista on valmistettu nopeasti maatuvasta bioselluloosasta, ja valikoimasta löytyy hemmottelumaski sekä ikääntyvälle iholle että kosteutusta tai ekstraravintoa kaipaavalle iholle.

Lindex Bio-Cellulose Sheet Mask -kasvonaamio, 4,99 €.

Edullista luonnonkosmetiikkaa

H&M:n Conscious-linja on luonnonkosmetiikkaa, jossa hinta-laatusuhde on enemmän kuin kohdallaan. Sarjan käsivoide on pakattu kauniiseen tuubiin, ja sisältö on todella kosteuttavaa ja koostumus riittoisa.