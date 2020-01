Miljoonien seuraama kauneusguru kertoo, mitkä trendit ovat auttamattomasti out – ovat näkyneet Suomessakin monen kasvoilla

Meikkitaiteilija ja kansainvälisesti tunnettu kauneusbloggaaja Huda Kattan listaa muutaman kauneustrendin, joille saa heittää nyt suosiolla hyvästit.

Yli 40 miljoonan Instagram-käyttäjän seuraama ja yli 3,7 miljoonan tilaajan Youtube-kanavaa pyörittävä meikkaaja, yrittäjä ja kauneusvloggaaja Huda Kattan luettelee verkkosivustollaan tärkeimmät kauneusmaailman villitykset, joille heilutetaan heipat heti vuoden 2020 alkajaisiksi.

Verrattuna muutamaan viime vuoteen uusi vuosikymmen näyttäytyy ammattilaisen mukaan luonnollisempana. Tänä vuonna tuodaan esiin omaa itseä!

1. Ei enää mattaa

Kuulas, terveenä ja kosteana hehkuva iho on noussut tavoitelluksi lookiksi. Viimeistään nyt on aika hyvästellä runsas puuterointi ja täysin mattainen look ja siirtyä kuultavaan tyyliin. Kattanin mukaan myös suursuosiota nauttineet mattahuulet ja mattaiset kulmakarvat poistuvat muodin ykköspaikalta.

Ennen:

Nyt:

2. Hyvästi, överifillerit

Huda Kattan on itsekin ollut innokas huulitäytteiden käyttäjä, mutta nyt hän povaa muhkeaa muhkeampien huulten hiipumista ja luonnollisen ilmeen nousua. Vaikka pistoshoidot ja etenkin liioitellun suuret huulet ovat olleet vielä viime vuonnakin suuri trendi, maailmalla on nähty myös vastaliikettä, kun moni kauneusvaikuttaja on poistattanut huulitäytteitään.

Ennen:

Nyt:

3. Kakkunaama, ei kiitos

Cake face eli voimakkaasti meikatut, pakkeloidut kasvot ovat Kattanin mukaan menneisyyttä. Hän on itsekin kuulunut vahvasti meikattujen, varjostettujen ja korostettujen kasvojen faneihin, mutta nyt hän puhuu luonnollisemman lookin puolesta. Niin sanottu meikitön meikki eli kevyet meikkikerrokset ja hehkuva, vain luonnollisesti korostettu iho on tulevaisuutta.

Ennen:

Nyt:

4. Unohda varovaisuus!

Viimeisenä Kattan nostaa esiin meikkaamisen häpeilemättömyyden. Hän kannustaa tuomaan erilaisilla ja rohkeilla meikkivalinnoilla esiin omaa persoonaa. Meikkikokeilut ja oma maku ovat nyt toivottuja!

Ennen:

Nyt: