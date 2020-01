Tiedätkö, mitä eroa on BB-, CC-, meikki- ja sävyttävällä päivävoiteella? Näin valitset oikean meikkipohjan ihollesi

Meikkivoide on vain yksi erilaisista ihomeikin vaihtoehdoista.

Ainahan se on mielessä, täydellinen iho ja meikkipohja. Näin löydät voideviidakosta omalle iholle sopivan tuotteen.

Meikkipohjaa tehtäessä tavoitteena on tietysti, että iho näyttäisi lopuksi mahdollisimman tasaiselta, mutta silti hehkeältä ja luonnolliselta. Hyvän peittävyyden ja oikean sävyn löytämisen lisäksi olennaista on löytää omalle iholle sopiva koostumus.

Kasasimme kokoon pienen oppaan, jonka avulla voideostoksilla on huomattavasti helpompaa löytää itselle täydellinen meikkipohja.

Sävyttävä päivävoide

Sävyttävän päivävoiteen funktio on jo nimensä perusteella melko selkeä: voiteessa on mukana vain hieman väriä tasoittamassa ihon sävyä, ja samalla sen tarkoitus on kosteuttaa ihoa. Sävyttävät voiteet ovat jälleen tekemässä tuloa monen vuoden hiljaiselon jälkeen, sillä ne jättävät iholle hyvin läpikuultavan lopputuloksen, mikä sopii luonnolliseen meikkitrendiin.

Sävyttävä päivävoide on parhaimmillaan päiviin, kun iholle tarvitaan vain pientä ehostusta. Mukana on yleensä myös suojakerroin, mikä tekee voiteista ihanteellisia ulkoilupäiviin. Voiteet ovat tyypillisesti niin kevyitä, että niiden levitys onnistuu helposti sormin.

Cliniquen Moisture Surge sävyttävä päivävoide tekee ihon todella heleäksi, 36 €.

BB-voide

Alun perin Koreasta lähtöisin olevat BB-voiteet ovat peittävyydeltään sävyttävän päivävoiteen ja meikkivoiteen välistä. Jos siis ideana on saada hieman enemmän peittoa, mutta jättää iholle silti luonnollinen look, on BB-voide ihanteellinen ratkaisu.

BB-voiteiden idea on yhdistää ihomeikki hoitaviin ominaisuuksiin: mukana on yleensä suojakerroin sekä brändistä riippuen erilaisia ihoa suojaavia ja korjaavia antioksidantteja, kuten E- ja C-vitamiinia. BB-voide levittyy parhaiten sormilla tai kostealla meikkisienellä. Miinusta BB-voiteet saavat siitä, että niissä on sävyvaihtoehtoina usein vain kaksi tai kolme väriä tarjolla.

Clarinsin BB Skin Detox Fluid BB-voide antaa puolipeittävän, aavituksen mattaisen lopputuloksen, 42 €.

CC-voide

CC-voiteen kirjainlyhenne tulee termistä color correcting, eli tarkoitus on korjata ihon väriä. Koostumukseltaan CC-voide on BB-voidetta kevyempi, mutta se antaa silti yleensä lähes meikkivoiteeseen verrattavaa peittoa. CC-voiteen tarkoituksena on tasoittaa punoittavaa ihoa tai pigmenttiläiskiä ja samalla kirkastaa ihoa valoa heijastavien väripartikkeleiden avulla. Jos siis BB-voide kuulostaa hyvältä, mutta ihon sävy kaipaa enemmän korjausta, on CC-voide nappivalinta.

CC-voiteen voi myös levittää pohjustukseksi meikkivoiteen alle. Tällöin pohjalle saa sen hoitavat ja iholle hohtoa antavat ominaisuudet sekä varmasti peittävän ja kestävän lopputuloksen.

Lumenen Nordic Nude Natural Perfection CC-voide tuntuu iholla ihanan kevyeltä, 18,90 €.

Meikkivoide

Meikkivoide on edelleen paras vaihtoehto, kun hakusessa on mahdollisimman peittävä, tasaisen lopputuloksen antava ihomeikki.

Kaikkein kevyinkin meikkivoide on yleensä muita värivoiteita peittävämpi. Parhaimmillaan meikkivoide tasoittaa ihon sävyn sekä peittää aavistuksen verran näppyjä tai muita sävyeroja. Meikkivoiteissa voi valita oman maun ja ihotyypin mukaan erilaisia viimeistelyjä: tarjolla on kaikkea matasta hehkuvaan lopputulokseen. Rasvoittuvalle iholle sopii yleensä mattavoide, kun taas kuivaihoisen kannattaa etsiä keveydestä kertovia sheer- tai dewy-lupauksia.

Meikkivoide on koostumukseltaan kaikkein tuhdeinta, mutta tuotekehityksessä on tultu huimasti eteenpäin verrattuna edellisiin vuosikymmeniin: voiteet levittyvät nykyisin kauniisti ja lopputulos sulautuu hyvin ihoon. Meikkivoiteissa on kaikkein laajin sävyvalikoima.