Voivatko kaikki hiukset todella tottua pitkään 3–4 päivän pesuväliin? Kampaajalta yksiselitteinen vastaus

Valitse shampoo hiuspohjan ja hoitoaine hiusten pituuden mukaan, kiteyttää kampaaja.

Moni meistä on tai on ollut hiustenpesukierteessä. Kun kuontalonsa on kerran totuttanut jatkuvaan pesemiseen, on tavasta haastavaa päästä eroon.

Kampaaja Kaisa Ritatörmä Q Hairista sanoo, että kaikkien on täysin mahdollista pidentää hiustenpesuväliä ja selättää jatkuva rasvoittuminen riippumatta siitä, ovatko hiukset pitkät, lyhyet, kiharat tai suorat.

– Sellainen 3–4 päivää pesujen välillä on mielestäni sopiva ja mahdollinen kaikille hiustyypeille, Ritatörmä arvioi.

Pitkätukkaisilla helpompaa

Kampaaja muistuttaa kuitenkin, että kysymys pesemisestä on varsin tapauskohtainen.

Myös The Sunissa luetellaan muutamia nyrkkisääntöjä sille, kenen tukka rasvoittuu todennäköisemmin ja kenelle on helpompaa jättää shampoo iltapesulla välistä.

– Jos sinulla on pitkät, valuvat hiukset, tarvitset vähemmän pesuja, sillä öljyllä menee kauemmin saavuttaa latvat, lehdessä kuvaillaan.

– Värjätyt hiukset sekä monet kiharat tai afromaiset hiustyypit ovat useimmiten kuivempia ja siksi kaipaavat pesuja harvemmin, yleensä kerran viikossa.

Shampoo hiuspohjan ja hoitoaine pituuden mukaan

Ritatörmä on samoilla linjoilla.

– Jos on hillittömästi tukkaa päässä, se alkaa hiostaa, kun hiuspohja ei saa happea. Silloin hiukset lähinnä kuivuvat, eivät niinkään rasvoitu.

Hän korostaa, että kun lähtee kasvattamaan hiustensa pesuväliä, tärkeintä ovat oikeanlaiset aineet.

– Kun valitsee shampoota, kannattaa pitää mielessä hiuspohjan laatu, kun taas hoitoaineen sopivuus liittyy hiusten pituuteen. Tässä on hyvä kääntyä ammattilaisten puoleen.

Rasvoittuminen ehkä omassa päässä

The Sunin artikkelissa ohjataan pesemään hiukset niin, että latvoja ei hierota shampoolla lainkaan, vaan annetaan aineen huuhtoutua niihin. Tämä ehkäisee ylimääräistä kuivumista.

Ritatörmä muistuttaa myös, että usein rasvoittuminen on ennen kaikkea omassa päässä. Vaikka itsestä tukka tuntuisi kuinka likaiselta, harva sen huomaa.

– Jos kuitenkin ahdistaa, voi välillä turvautua kuivashampooseen. Mukaan hiustenhoitoon kannattaa liittää jokin suihke, joka sopii juuri omalle hiustyypille.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 14.8.2018.