Katso, kuinka nerokkaasti saman perusmekon voi pukea kolmeen eri asuun – täydelliset tyylit arkeen!

Musta mekkoklassikko on paljon muutakin kuin siisti juhlavaate. Näin helposti se taipuu arkisempiin asuihin.

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa.

Mekkojen ikiklassikko, pikkumusta, on ollut tyyliaiheena jo useamman viikon – mutta se onkin oikea klassikkojen klassikko. Viime viikkoina pikkumustasta on luotu erilaisia juhlalookeja, mutta arjen alkaessa on hyvä muistella miten tämä monikäyttöinen vaatekappale toimii päiväkäytössä.

Jos pikkumusta ei ole liian juhlava, kuten kiiltäväkankainen tai koristekivin viimeistelty, toimii se melkein missä tahansa arkiasuissa. Sen päälle voi pukea neuleen tai alle kauluspaidan. Jalkaan käyvät niin tennarit kuin korolliset saappaatkin. Pikkumustasta voi loihtia niin hillityn klassisia kuin näyttäviäkin asukokonaisuuksia. Kun löydät itsellesi täydellisen pikkumustan, et tule katumaan sen hankintaa!

Valkoinen muhkea neule + käärmekuosiset nilkkurit = 49,95 €

Pikkumusta toimittaa täydellisesti myös hameen virkaa asussa yhdessä muhkean neuleen ja käärmekuosisten nilkkureiden kanssa. Trendikästä ja sopivan rentoa!

Valkoinen paitapusero + mustat rusettiloaferit = 49 €

Klassinen, naisellinen ja hienostunut look syntyy pikkumustasta, alle puettavasta valkoisesta paitapuserosta ja mustista rusettiloafereista.

Tiilenpunainen jakku + mustat ylipolvensaappaat = 57,94 €

Pikkumusta toimii tietenkin myös värien kanssa. Pikkumusta, punainen bleiseri ja ylipolvensaappaat muodostavat vahvan ja näyttävän asukokonaisuuden.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko yhden luottovaatteen ja kokoaa sen ympärille kolme erilaista asua edullisesti. Lue sarjan muut jutut täällä!