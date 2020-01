Takavuosien suosikkityyli näyttää taas ihanalta juhlapukeutumisessa – 6 upeaa mekkoa

Yksiolkaimisuus on taas pinnalla.

Toisen olan ja käsivarren paljastava one shoulder -mekko on trendikäs valinta, joka toimii ympäri vuoden.

Jos et tänä vuonna halua mennä sen tavallisimman pikkumustan mukaan, kokeile epäsymmetristä one shoulder -mekkoa. Epäsymmetrisyys on tyylikäs ja hillitty tapa tuoda muuten klassiseen lookiin hieman kiinnostavuutta.

Huippumuotibrändi Oscar De La Renta näyttää esimerkkiä upeasta yksiolkaimisesta, tummasta iltapuvusta. Kauniisti laskostettu mekko sopisi moneen juhlaan. Epäsymmetristä juhlaeleganssia löytyy monilta muiltakin brändeiltä.

Klassisia tummia mekkoja löytyy eri malleissa, pituuksissa ja materiaaleissa – siis jokaiselle jotakin. Tämä mekko tarvitsee seurakseen vai näyttävät korvakorut ja lempijuhlakenkäsi, ja look on valmis.

Kuvat: Valmistajat

Viola valitsee joka viikko high fashion -tuotteen ja etsii sille edulliset vaihtoehdot. Lue sarjan kaikki jutut täällä!