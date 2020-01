Testasimme värjättyjen hiusten shampoot ja hoitoaineet – muutama pullo todella vakuutti

Otimme värjätyille hiuksille suunnatut shampoot ja hoitoaineet kokeiluun ja arvioimme käyttökokemukset. Muutama tuotepari nousi suosikeiksi.

KUOHKEA TUKKA:

Redken Nature + Science Color Extend -shampoo, 24 € / 300 ml, ja -hoitoaine, 25,50 € / 250 ml

”Redkenin uutuustuotteet painottavat luonnollisia ainesosia ja ovat sulfaatti- ja silikonivapaita.

Shampoo on pistävän tuoksuinen ja hyvin valuva. Leviää hiuksiin hyvin. Ei juuri vaahtoa, mikä saa halpoihin shampoisiin tottuneen epäilemään, pestäänkö tässä hiuksia ollenkaan. Hiuksista tulee erittäin kuohkeat ja luonnontaipuisista hiuksistani jopa aavistuksen tavallista kiharammat. Miinusta siitä, että shampoota lurahtaa korkista aina tavallista enemmän.

Hoitoaineessa on sama pistävä tuoksu ja se on paksua. Hiuksista tulee sileät ja kauniit. Tätä settiä voisi ostaa useamminkin. Erittäin hyvä tuotepari mutta miinusta pistävästä tuoksusta.”

PIDEMPI PESUVÄLI:

Living Proof Color Care -shampoo, 26 € / 236 ml, ja -hoitoaine, 26 € / 236 ml

”Shampoo ja hoitoaine ihastuttavat heti ensipesusta lähtien. Ne ovat silikonittomia, sulfaatittomia ja parabeenittomia. Valmistajan mukaan patentoitu OFPMA-molekyyli huolehtii siitä, että hius pysyy puhtaana pidempään, on sileä ja pörrööntymätön, mutta ryhdikäs ja ilmava. Paljon kauniita lupauksia – mutta muutaman kokeilukerran jälkeen nämä lupaukset voi jo allekirjoittaa. Sain tuotteesta heti lisää kaipaamaani volyymia ja pitoa hentoon suomalaiseen hiukseen.

Pesen hiuksia yleensä joka tai joka toinen päivä. Nyt tuntui, että pesuväliä olisi voinut jopa pidentää, koska hiukset tuntuivat myös pesua seuraavana päivänä ihmeen puhtailta. Pidempi pesuväli voisi parantaa myös värin kestoa hiuksissa. Tästä tuotteesta voisi helposti tulla oman kylpyhuoneeni vakiokaluste.”

LISÄÄ HOITOA:

L’Oréal Paris Botanicals Rose & Geranium Radiance -shampoo, 9,90 € / 400 ml, ja -hoitoaine, 9,90 € / 200 ml

”Nämä tuotteet eivät sisällä lainkaan silikoneja, parabeeneja tai väriaineita. Kyseessä on kasvipohjainen sarja. Tuotteet lupaavat suojata hiusväriä ja antaa kiiltoa samean sävyisille tai värjätyille hiuksille.

Miellyttävä kukkaistuoksu on ensimmäinen asia, johon kiinnittää huomiota hiuksia pestessä. Shampoo vaahtoaa hyvin hiuksissa ja on helppo levittää. Pesun jälkeen tuntuu, että hoitoaine on kuitenkin tarpeen ja hiukset tuntuvat takkuisilta ja karheilta. Hoitoaine on helppo levittää, eikä sitä tarvitse laittaa kovin paljon. Kun hoitoaineen levittää päähän, hiukset imaisevat sen sienen tavoin itseensä. Pesun jälkeen hiukset tuntuivat melko pehmeiltä. Hiuksia saa kuitenkin kammata oikein kunnolla, jotta ohuehkot hiukset suoristuvat. Kiilto hiuksissa on kuitenkin hyvä muutaman pesukerran jälkeen.

Pesin tällä tuotteella hiukseni poikkeuksellisesti illalla ennen nukkumaanmenoa, ja ne tuntuivat aamullakin ihmeen puhtailta ja helposti muotoiltavilta.”

PEHMEYTTÄ JA KOSTEUTUSTA:

LhB Color -shampoo, 19,90 € / 400 ml, ja -hoitoaine, 19,90 € / 400 ml

”Kotimaisen sarjan tuotteiden luvataan antavan hiuksille kiiltoa, puhdistavan hiukset hellävaraisesti ja väriä säästäen. Hennot, hauraat ja reilusti raidoitetut ja värikäsitellyt hiukseni kaipaavat erityisesti kosteuttavia ja rakennetta antavia tuotteita.

Shampoo on paksuhkoa ja siinä on todella mieto tuoksu, joten tuote sopii herkkänenäisellekin. Shampoo vaahtoaa hyvin ja pesee hiukset natisevan puhtaiksi jättäen hiukset ilmaviksi. Hoitoaine on koostumukseltaan ja tuoksultaan shampoon kaltaista ja jo aineen vaikuttaessa tunnen, miten pehmeiltä hiukset tuntuvat.

Hiukset tuntuvat kosteutetuilta ja talvisin vaivaava sähköisyys on poissa. Tuotteet lupaavat vahvistaa hiusten rakennetta ja suojata väripigmenttejä ulkoisilta rasituksilta. Hiukset tuntuvat pehmeiltä ja ilmavilta, mutta lisäkiiltoa ja rakennetta jään hieman kaipaamaan.”

IHMESHAMPOO:

Moroccanoil Color Continue -shampoo, 27 € / 250 ml, ja -hoitoaine, 27 € / 250 ml

”Oletko ottanut permanentin, ystävä kysyy, kun olen pessyt hiukseni näillä tuotteilla. Luonnontaipuisat hiukseni ovat kuohkealla kiharalla. Tavallisesti tähän lopputulokseen pääsee vain papiljoteilla.

Shampoo tuntuu kädessä voidemaiselta, mikä tekee epäluuloisen olon. Jäävätkö hiukset likaiseksi? Olen tottunut lutraamaan paksua shampoota. Mutta mitä vielä! Hiukset ovat upeat, kuin suoraan kampaajalta. Kuohkeat, kihartuvat ja jopa seksikkäät! Olen aina luullut, ettei shampoissa ole juuri eroja, mutta tämä tuote osoittaa luulon vääräksi. Tämä on ihmeaine!

Shampoossa on melko voimakas parfyymimäinen tuoksu, mutta se on hyvä. Hoitoaineessa on yhtä vahva tuoksu ja se on voidemainen. Tuntuu kuin rasvaisi hiuksia eikä pesisi. Lopputulos on erinomainen. Ei tarvitse paljon harjata. Hiukset ovat sileät.”

KESKIVERTOA JA KOHTUUHINTAISTA:

Four Reasons Professional Brilliant Color -shampoo, 16,90 € / 300 ml, ja -hoitoaine, 16,90 € / 300 ml

”Värjätyille ja kemiallisesti käsitellyille hiuksille tarkoitetut shampoo ja hoitoaine lupaavat pestä ja hoitaa hiukset hellävaraisesti hiusväriä suojaten, kosteuttaen ja kiiltoa antaen.

Shampoo on rakenteeltaan vaahtomaisen höttöistä ja sitä kuluu kerralla reilusti. Tuoksu on mieto ja persikkainen. Shampoo pesee hiukset hellävaraisesti, mutta tehokkaasti poistaen muotoilutuotteiden jäämät.

Hoitoaine on koostumukseltaan shampoon kaltaista. Itse tykkään paksummasta rakenteesta, jolloin tuotetta ei tarvitse käyttää kerralla niin paljon. Pesun jälkeen hiukset saa kuivata todella hyvin pyyhekuiviksi, jotta hoitoaine ei valu viemäriin.

Hoitoaine kuitenkin pehmentää hiuksia tehokkaasti, kosteuttaa ja antaa värille lisähehkua. Kaipaan hauraisiin hiuksiini hieman napakampaa rakennetta, jota tämä tuote ei ikävä kyllä anna. Perushyvät kohtuuhintaiset tuotteet, mutta mitään wau-efektiä näistä ei synny.”

KUIN SADEVEDELLÄ PESISI:

Joico Color Endure -shampoo, 22 € / 300 ml, ja -hoitoaine, 23 € / 300 ml

”Hyvä aavistuksen makea tuoksu, joka voi olla hajuherkälle liikaa. Itse tykkään, että pesemisestä jää tuoksujälki. Näyttää shampoolta eli paksulta tökötiltä. Tulee tunne, että tässä pestään hiuksia! Levittyy hiuksiin hyvin. Ei juuri vaahtoa, mikä on hyvä. Eroaa markettilitkuista positiivisesti. Hiuksista tulee kuohkeat.

Hoitoaine on paksua kuin apteekin vartalovoide. Tuoksu on makea, aavistuksen vaniljainen. Hiukset ovat tämän jälkeen kuin sadevedellä pestyt.”

PERUSKIVA SETTI:

IdHair Elements Xclusive Colour -shampoo, 19,90 € / 300 ml, ja -hoitoaine, 19,90 € / 300 ml

”Shampoo ja hoitoaine lupaavat suojata hiusväriä ja korjata vaurioituneita hiuksia.

Shampoo on koostumukseltaan mukavan geelimäinen ja sitä tarvitsee vain vähän kerrallaan, eli tuote on riittoisaa. Tuoksu on melko voimakas, mutta miellyttävä. Shampoo pesee hiukset tehokkaasti todella puhtaan tuntuisiksi latistamatta niitä. Hiukset tuntuvat suorastaan natisevan syväpuhdistetuilta.

Hoitoaine on paksuhkoa ja hiusta ravitsevan tuntuista. Hiuksista tulee silkinpehmeät, mutta hiukset jäävät kaipaamaan lisäkiiltoa. Kaipaan myös hieman napakampaa rakennetta hauraisiin hiuksiini. Hiukset pysyvät kuitenkin ilmavina, eivätkä valu latteina päätä myöten. Peruskiva setti.”

LUKSUSTA:

Paul Mitchell Ultimate Color Repair -shampoo, 34,90 € / 250 ml, ja -hoitoaine, 36,90 € / 200 ml

”Nämä tuotteet tarjoavat luksusta arkeen. Valmistaja kuvailee sarjaa hellävaraiseksi, sulfaatittomaksi tuotteeksi, jonka koostumus suojaa, ravitsee, antaa kiiltoa, auttaa korjaamaan värjättyjä hiuksia, ehkäisee hiusvärin haalistumista ja tekee hiuksista helpommin käsiteltävät.

Näiden lupausten jälkeen odotukset tuotteesta ovat suuret. Shampoon koostumus on käteen voidemainen, mutta tuote vaahtoaa hiuksissa todella hyvin. Jo yhden pesun jälkeen hiukset tuntuvat sileiltä ja helposti kammattavilta. Tuote lisää todella hiusten kammattavuutta ja vähentää sähköisyyttä eli käytännössä helpottaa niiden käsittelyä. Hiusten rakenne tuntuu heti muutaman käyttökerran jälkeen pehmeämmältä, mutta silti kampaus säilyttää ryhdikkyytensä. Ostaisin ehdottomasti uudestaankin!”

Kuvat: Valmistajat

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai. Lue kaikki testijutut täällä! Seuraa MyStylea myös Instagramissa @iltasanomatmystyle.