Meikkitaiteilijoiden suosikkivoide ja 4 muuta legendaarista meikkituotetta – tunnethan jo jokaisen?

Meikkien loputtomalta tuntuvasta valikoimasta löytää toisinaan helmiä, jotka ovat huippuhyviä vielä vuosikymmeniä ensi-ilmestymisensä jälkeen.

Uusia meikkejä tulee markkinoille loppumattomalla syötteellä, ja useimmat niistä painuvat unholaan alkuhypetyksen jälkeen. Joukosta löytyy kuitenkin helmiä, jotka ovat kestäneet ajan hammasta niin, että vuodesta ja jopa vuosikymmenestä toiseen ne ovat edelleen ryhmänsä kärkikastia.

Teimme listan tuotteista, joita on testattu vuosien saatossa moneen otteeseen ja jotka ovat edelleen hintalappunsa arvoisia. Nämä kulttituotteet kestävät aikaa.

Ikoninen puna: Macin Ruby Woo

MAC Cosmetics Retro Matte -huulipuna, sävy Ruby Woo, 21,90 €.

Jos jokaisella naisella pitäisi olla vain yksi huulipuna, se olisi Mac Cosmeticsin ikoninen Ruby Woo. Kylmä mattapuna täytti tänä vuonna 20 vuotta, ja sitä myydään edelleen seitsemän kappaletta minuutissa ympäri maailman.

Luomivärilegenda: Urban Decayn luomiväripaletti

Urban Decayn tuorein Naked Honey -paletti, 54,90 €.

Urban Decayn luomiväripaletit ovat nousseet lajissaan jo legendan maineeseen, eivätkä suotta. Ensimmäisen paletin julkaisusta tulee ensi vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta, ja sen jälkeen siitä on ilmestynyt kuusi erilaista värikimaraa. Paletin värit on aina mietitty niin, että kaikkia sävyjä voi käyttää keskenään. Napeissa on todella tuhdisti väripigmenttiä niin, että sävyt kestävät luomilla läpi päivän.

Kasvojen täydellinen hehku: Nars Orgasm

Nars Orgasm-poskipuna, 33 €.

Ennen nettikauppojen tuloa monia kulttituotteita piti haalia ulkomaanmatkoilta, ja tämä Narsin poskipuna lukeutui niihin. Täydellinen hohto yhdistettynä kauniiseen persikanpinkkiin sävyyn ja huomiota herättävään nimeen ovat tehneet punasta Yhdysvaltojen kaikkien aikojen myydyimmän poskipunan.

Ammattilaisten suosikki: Sävyttävä päivävoide

Laura Mercierin sävyttävä päivävoide, 46 €.

Meikkitaiteilijoiden kestosuosikki on pitänyt pintansa vuodesta 1996 lähtien, ja ihan aiheesta: kevyt sävyttävä päivävoide sulautuu ihoon kauniisti, antaa kevyttä peittoa ja jättää ihon ihanan hehkuvaksi. Mukana on myös suojakerroin 30.

Talvi-ihon pelastaja: Julkkistenkin kasvovoide

Kiehl’s Ultra Facial -kasvovoide, 29,50 €.

Superkosteuttava Kiehl’sin kasvovoide on samaan aikaan koostumukseltaan ihanan kermainen mutta kuitenkin niin kevyt, että se imeytyy ihoon salamannopeasti ja sopii meikin alla käytettäväksi. Kymmenen purkkia minuutissa myyvän voiteen faneihin lukeutuvat muun muassa Cameron Diaz ja Reese Witherspoon.