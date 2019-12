Täsmätuotteet, joilla loihdit itsellesi säihkyvän silmämeikin – vinkit eri meikkaajatyypeille

Listasimme neljälle meikkaajatyypille sopivat täsmävinkit ja -tuotteet säihkyvän juhlasilmämeikin taikomiseen.

Monikäyttökynät

Ruotsalainen Linda Hallberg on perustanut meikkimerkkinsä monikäyttöisyyden varaan. Merkin ydin on crayon-meikkikynät, joita voi käyttää niin huulille kuin luomillekin.

Linda Hallberg Crayon-kynät 16 € / kpl, mm. Kicks.

Dramaattisen punaisen lookin saat tehtyä Angry Mood -kynällä, jota voi huoletta sutia suulle ja silmille. Säihkettä saa käden käänteessä Flash Crayon -kynillä: esimerkiksi Ory Flashilla saa luomille kultaisen glittersateen.

Glittermaanikolle

Urban Decay Moondust -paletti, 51 €, mm. Sokos, Stockmann.

Urban Decayn Moondust -paletti on nappivalinta kaikille, jotka rakastavat kimallusta muulloinkin, kuin vain pikkujouluaikana. Sähäkkä ja supernäyttävä iltalook syntyy helposti, kun mustalla kajalilla värittää ensin tasaisesti liikkuvan luomen ja päälle valitsee paletista haluamansa glittersävyn. Monien pelkäämän nestemäisen rajauksen kanssa ei tarvitse pelata, vaan näyttävä look on sukkelasti valmis!

Ei pelkästään juhlaan, vaan myös arkeen!

Jos tuotteen osto pelkästään juhlaa varten tuntuu tuhlaukselta, kannattaa katse suunnata pienehköihin luomiväripaletteihin, joita voi käyttää myös arkena.

L’Oreal Paris toi markkinoille juuri syksyn lopuksi uuden Paris Electric Nights -luomiväripaletin, jonka laatu vastaa kalliimpiakin paletteja. Kätevän kokoisena se sujahtaa myös käsilaukkuun. 24,40 €, tavarataloista.

Myös Smashboxin Cover Shot -paletit ovat pigmenttisiä, ja niissä on sävyjä niin arkeen kuin juhlaan. 29,50 €, mm. Kicks.

Helppous on valttia?

Kevyemmästä ehostuksesta pitävät ihastuvat Kicksin Liquid Eyeshadow -tuotteeseen. Yhdestä putkilosta sutii luomille nopeasti kimalletta, joka ei hyökkää heti esille.

Kicks Beauty Liquid Eyeshadow sävy Mesmerized, 12,90 €.

Tuote koostuu pääasiassa vedestä, joten meikin tuntukin on kevyen raikas. Näyttävyyttä lookiin saa, kun harjaa ripsiin mustaa ripsiväriä ja sipaisee huulille lempihuulipunaansa.

Vinkit juhlalookin viimeistelyyn

Hohtavassa juhlalookissa tärkeää on pohjustus ja viimeistely. Ilman luomivärinpohjustajaa voivat kiiltävät värit liukua luomivakoon, etenkin jos juhlissa tulee tanssittua hiki roiskuen.

Klassiset ja pidetyt luomivärinpohjustajat ovat muun muassa Smashboxin 24h Photo Finish Eye Shadow Primer ja Urban Decayn Eyeshadow Primer Potion.

Smashbox Photo Finish 24 Hour Eye Shadow Primer, 22 €, mm. Kicks. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, 23,90 €, mm. Sokos ja Stockmann.

Meikki kannattaa kiinnittää lopuksi meikinkiinnityssuihkeella. Suihkeella voi kostuttaa myös luomivärisiveltimen, jolla säihkyviä luomivärejä sutii luomille. Glitteriset ja metallinhohtoiset sävyt tarttuvat näin paremmin ja värit näyttävät intensiivisemmiltä.