13 ihastuttavaa valintaa joulunajan asuihin – hetken parasta kangasta ei ole vaikea arvata

Punainen sametti toimii niin housuissa, jakkupuvuissa kuin monenlaisissa asusteissakin.

Joulu on pian täällä, ja kuten kaikki tiedämme, joulun ehdoton klassikkoväri on punainen. Viime vuosien trendikangas juhlalookeihin taas on ollut sametti.

Kun punaisen sävy on tumma eikä sametti ole liian eläväpintaista, pysyy vaatekappale sopivan hillittynä ja klassisena. Punaista samettia voi käyttää hienostuneesti sekä jouluna että joulun jälkeen.

Valitse samettia koko lookiin mekon tai haalarin muodossa tai vain pienenä yksityiskohtana vaikkapa hiuspinneissä. Punainen sametti on täydellinen valinta joulunajan juhliin, mutta oikeanlaisena se toimii ympäri vuoden monissa erilaisissa asukokonaisuuksissa.

2,99 €, KappAhl.

29,99 €, Bik Bok.

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät