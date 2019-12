Stailaa mekkojen mekko! Kolme tyyliä pukea pikkumusta joulunaikaan

Pikkumusta on luottovaatekappale, joka taipuu monenlaiseen tyyliin.

Pikkumustaan voi luottaa aina, myös jouluna!

Klassikkovaatteet ovat vaatekappaleita, jotka toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa. Monikäyttöiset vaatteet luovat hyvän garderobin perustan: niiden avulla voi luoda aina tyylikkäitä lookeja edullisestikin.

Pikkumusta on epäilemättä klassikkojen klassikko. Eikä turhaan, sopiihan se ylle lähes aina, kun on kyse juhlasta. Pikkumusta soveltuu tietenkin myös jouluun, ja sitä voi muokata helposti jokaisen mieltymyksiin sopivaksi. Siihen voi yhdistää näyttäviä koruja ja korkoja luodakseen upean juhlalookin tai viedä asun toiseen äärilaitaan pehmeän neuleen ja mukavien tohveleiden avulla – monelle joulussa on kuitenkin kyse rentoutumisesta!

Tämän mekon etuna on myös se, että pikkumusta-käsitteen alle mahtuu mekkomalleja jokaiselle. Pikkumusta voi olla tiukka, a-linjainen, hihaton, pitkähihainen, v-aukkoinen, korkeakauluksinen, silkkiä, villakangasta, samettia... melkein mitä vain! Pikkumustaan voi luottaa aina, myös jouluna!

Kultaiset glitterkengät + näyttävät koristekivi-korvakorut = 49,95 €

Hienostunut ja kaunis juhlalook syntyy pikkumustasta mekosta, kultaisista glitterkengistä ja näyttävistä koristekivikorvakoruista.

Punaiset glittersukat + tummanpunaiset loaferit + punainen samettipanta helmillä = 25,99 €

Joulun klassikkoväri on punainen, joten perinteiseen pikkumustaan saa helposti joulun tuntua punaisilla asusteilla, kuten glittersukilla, loafereilla ja samettisella hiuspannalla.

Muhkea eläinkuosinen neuletakki + mustat tohvelit = 65 €

Joulu on rentoutumisen aikaa, joten mekonkin voi yhdistää tyylikkääseen kotilookiin. Pikkumusta, trendikäs eläinkuosineule ja pehmeät tohvelit luovat täydellisen mukavan asun.

Kuvat: Valmistajat

