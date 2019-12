Neljä erilaista tyyliä uuteenvuoteen – nämä Metti pukisi!

Tässä ovat uudenvuoden upeimpien juhla-asujen kaavat.

Vuosi alkaa olla viimeisiä päiviä vaille paketissa, ja kohta on aika ottaa vastaan uusi vuosi 2020!

Vuoden vaihtumisen juhlat ovat oiva tilaisuus pukeutua johonkin uskaliaampaan asuun. Ehkäpä tänä vuonna jotain aavistuksen värikkäämpää tai metallinhohtoisempaa? Tai ehkäpä rohkeampi halkio tai korkeammat korot?

Uudenvuodenaattona näyttävät lookit ovat enemmän kuin sallittuja, ja juhlatunnelmaan pääsee parhaiten, kun asu on oikea.

Tässä muutamia vinkkejä uuden vuoden juhla-asun valintaan.

Värikkäät mekot

Tänä vuonna pukeutumisessa, varsinkin juhlapukeutumisessa, on näkynyt valtavasti rohkeita värejä. Erisävyiset punaiset, vihreät, lilat ja siniset ovat varsin trendikkäitä juuri nyt. Uudenvuoden klassinen minimekko, korkokengät ja clutch -kombo ei petä koskaan.

Paljettimekko 39,95 €, Zara.

Läpikuultavuus

Mittasuhteiden kanssa voi leikitellä. Tasapainota ylisuurta vaatetta valitsemalla jotain sellaista, joka on myös hieman läpikuultava.

Mekko 29,99 €, H&M.

Paljetit ja glitteri

Mitä olisikaan juhlapukeutuminen ilman paljettien ja glitterien tuomaa glamouria ja hohtoa! Paljettinen jakkupuku on äärimmäisen tyylikäs ja juhlallinen kokonaisuus. Vähemmän hohtavan asun aikaansaamiseksi yhdistä vaatekappaleet erikseen; paljettibleiseri mustan mekon parina tai paljettihousut silkkipaidan parina.

Bleiseri 500 € ja housut 290 €, Norma Kamali / Net-a-Porter.

Halkiot ja pääntiet

Uutenavuotena on sallittua olla hieman uskaliaampi asuvalintojen suhteen. Valitse hame, jossa on aavistuksen korkeampi halkio tai mekko, jossa on kaunis syvään uurrettu kaula-aukko.

Takkimekko 49,95 €, Zara.

