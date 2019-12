Testasimme 20 peitevoidetta ja löysimme 2 aivan täydellistä tuotetta, jotka peittävät niin näpyt kuin tummat silmänaluset

Hyvä peitevoide on meikkipussin kulmakivi. Testissä kaksi tuotetta sai täydet pisteet ja muutama edullinen tuote yllätti.

Jokainen tummien silmänalusten kanssa kamppaillut tietää, kuinka oleellinen tuote peitevoide on koko meikin onnistumisessa. Ilman laadukasta peitevoidetta kasvot näyttävät väsyneiltä, ja tummat silmänaluset voivat myös vanhentaa ilmettä.

Tummat silmänaluset omaava testaaja kokeili peräti 20 peitevoidetta! Joukosta löytyi muutama suosituksen arvoinen aine.

Rimmel Lasting Matte Concealer, 8,90 €

Jälki on kauniin ohutta, mattaista ja kerrostamalla myös peittävää. Häivyttää tummien silmänalusten lisäksi pigmenttiläiskät ja peittää punoittavat kohdat. Väri pysyy hyvin paikoillaan, mutta se tekee silmänalusten ihosta kuivan näköisen.

Pisteet: 3½ / 5

Mádara The Concealer Luminous Perfecting Concealer, 23 €

Meikin väri tuntuu hieman tummuvan iholla. Silmänaluset näyttävät kuitenkin aluksi todella hyvältä. Parin tunnin kuluttua vaikutelma ei ole enää yhtä raikas, huomaan pieniä ”halkeamia” silmänalusten meikissä.

Pisteet: 3 / 5

IsaDora Light Up Brightening Cushion Concealer, 16 €

Peittävä lopputulos, vaikka värin koostumus on ohut, jopa seerumimainen. Isolla sienellä väriä tulee reippaasti kerralla, ja se onkin parasta häivyttää sormin. Kun väri on asettunut paikoilleen, meikki on jopa hieman blurratun näköinen. Peitevoide on heleyttävää, joten se sopii parhaiten juuri silmänalusille – muualle kasvoihin se on peitetuotteeksi liian hohtava.

Pisteet: 4½ / 5

Dermosil Under Eye Circles Colour Correcting Stick, 5,20 €

Testin ainut kynä osoittautuu näppäräksi käyttää. Peitevoide on tarkoitettu erityisesti tummille silmänalusille, joita lämpimän oranssiin vivahtavan värin olisi tarkoitus neutraloida. Vaikutus ei kuitenkaan ole tarpeeksi voimakas. Kynä vaikuttaa enemmän tavalliselta peitevoiteelta kuin värinkorjaajalta, ja se toimiikin paremmin punoittaviin nenänpieliin sekä muihin väriltään epätasaisiin kohtiin kuin silmänalusille.

Pisteet: 2 / 5

Maybelline New York Fit Me Concealer, 9,20 €

Ei kaikista peittävin, mutta ihanan simppeli ja helppokäyttöinen. Meikki sulautuu vaivatta ihoon, lopputulos näyttää luonnolliselta, eikä pysyvyydessäkään ole valittamista. Hyvä perustuote.

Pisteet: 3½ / 5

Smashbox Studio Skin Flawless 24 Hour Concealer, 25 €

Monitoimituote. Mattapintainen peitevoide hävittää tummat silmänaluset sekä ihon pikkuvirheet, ja lopputulos pysyy koko päivän. Koostumus on niin ohutta, että tätä tuotetta voi huoletta käyttää meikkivoiteen alla isommankin alueen peittämiseen, esimerkiksi punoittaviin poskiin tai leukaan – lopputulos ei näytä lainkaan paksulta pakkelilta.

Pisteet: 4½ / 5

Diego dalla Palma Milano Geisha Lift Concealer, 27,40 €

Tummat silmänaluset peittyvät yhdellä vedolla. Peitevoide liukuu paikoilleen, tuo silmänalusille valoa ja saa ihon pinnan näyttämään ihanan sileältä. Tuotteella luvataan olevan myös kohottava vaikutus, mutta tätä en huomaa. Pisteitä laskee hieman ainoastaan se, että lopputulos voisi olla hieman kestävämpi.

Pisteet: 4 / 5

Shiseido Synchro Skin Self-Refreshing Concealer, 36,90 €

Upea peittävyys, kerrostamista ei tarvita. Eikä ainoastaan peitä vaan myös tasoittaa ihohuokoset ja muut ihon pinnan epätasaisuudet. Tuote on koostumukseltaan juuri sopivan jämäkkää, jotta se pysyy hyvin paikoillaan myös näppylöiden päällä. Monikäyttöinen peitevoide sopiikin kasvojen kaikkien pikkuvirheiden piilottamiseen.

Pisteet: 5 / 5

L’Oréal Paris Infaillible More Than Concealer, 14,90 €

Iso aplikaattori kahmaisee putkilosta helposti liikaakin väriä. Tuote on hyvin peittävää, joten pienempikin määrä riittää. Lopputulos on täysin mattapintainen. Tummat silmänaluset ovat kyllä historiaa, mutta nyt ne näyttävät kuivilta ja paksusti meikatuilta.

Pisteet: 2½ / 5

Benefit Boi-ing Cakeless Concealer, 24,80 €

Ihastun siihen, miten ohutta mutta peittävää juuri Suomeen Kickseihin rantautuneen merkin peitevoide on. Meikki myös tuntuu silmänalusilla pehmeältä. Se ei kasaudu silmän alla oleviin pikkujuonteisiin mutta jostain syystä hieman korostaa niitä. Tämä saattaa johtua siitä, että lopputulos on matta eikä heijasta valoa.

Pisteet: 3 / 5

Korres Wild Rose Concealer Brightening Concealer, 27 €

Silmänalusten tummuus peittyy, meikki tuntuu samettiselta ja sulautuu kauniisti ihoon. Jonkin ajan kuluttua iho alkaa kuitenkin näyttää hieman kuivalta. Jään kaipaamaan freesimpää ilmettä.

Pisteet: 3 / 5

Tarte Cosmetics Creaseless Concealer, 29,60 €

Kun peittävyys ja hehku yhdistyvät näin täydellisesti, ei voi kuin antaa täydet pisteet. Jos olet kokeillut Tarten kuuluisaa Shape Tape -peitevoidetta, tämä tuote antaa hieman luonnollisemman ja raikkaamman lopputuloksen. Ainut huono puoli on, että lähin paikka suositun merkin sävyjen testailuun on Tukholman Sephora.

Pisteet: 5 / 5

MakeTheMake Ceramide Elastic Concealer, 18 €

Kun moni peitevoide on saanut ihon näyttämään kuivalta, tämän koostumus tuntuu jopa hoitavalta. Voidemainen tuote levittyy hetkessä ja tuo ihanasti valoa silmien alle. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tummat silmänaluset kuultavat meikin läpi. Lisäksi voidemainen tuote ei pysy kunnolla paikoillaan.

Pisteet: 2 / 5

Lumene CC Color Correcting peitevoide, 12,90 €

Tämänkään värinkorjaajan teho ei riitä häivyttämään silmänalusteni tummuutta. Mutta muuten tuote osoittautuu loistavaksi lisäksi meikkipussiin! Voidemaisen koostumuksensa ansiosta meikki levittyy helposti ja tasoittaa nenänpielien ja muiden punoittavien alueiden sävyn hetkessä. Jälki näyttää puolimatalta ja hyvin luonnolliselta. Pärjään tällä tuotteella ilman meikkivoidetta.

Pisteet: 3½ / 5

It Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer, 25 €

Tarpeeksi peittävä mutta samaan aikaan hehkuva lopputulos. Iho näyttää kosteutetulta ja meikki luonnolliselta – ei blurratulta. Paksujen mattapeitevoiteiden vastakohta.

Pisteet: 4½ / 5

Gosh Concealer High Coverage, 11,90 €

Täydellinen tuote meikittömän näköiseen meikkiin. Peittää silmänalusten tummuuden ja kasvojen punoittavat kohdat – ja onnistuu samaan aikaan näyttämään täysin luonnolliselta. Ei kuivahda iholle eikä kasaudu silmänalusen juonteisiin.

Pisteet: 4½ / 5

NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer, 10,50 €

Tehokas, kaiken peittävä peitevoide. Lopputulos kestää kiitettävästi, mutta mattakoostumus tekee silmänympärysihosta hiukan kuivan ja pakkeloidun näköisen. Toimii korostusvärinä hyvin.

Pisteet: 3½ / 5

Talika Eye Detox Concealer, 24,90 €

Sivellinaplikaattori on hiukan epäkäytännöllisen jäykkä. Erityisesti silmänympärysiholle tarkoitettu peitevoide tekee kauniin luonnollista jälkeä, mutta tarvitsen enemmän peittävyyttä. Tämä peitevoide on koostumukseltaan liian meikkivoidemainen.

Pisteet: 2 / 5

Essence Camouflage+ Healthy Glow Concealer, 3,49 €

Tuotetta on aluksi vaikea saada asettumaan, mutta lopputulos on kiitettävän peittävä. Vaikka nimessä luvataan hehkua, meikistä tulee aavistuksen pakkelimainen – mikä helposti vanhentaa ilmettä.

Pisteet: 2 / 5

Kicks Beauty Perfecting Concealer, 13,90 €

Peittää kaiken lähes ensivedolla, kerrostamista ei juuri tarvita. Levittyy helposti ja pysyy koko päivän paikoillaan. Ihanan samettinen peitevoide on harmillisesti aavistuksen liian matta. Tämä olisi suosikkini, jos lopputulos olisi vähänkin raikkaampi.

Pisteet: 4 / 5

Kuvat: Valmistajat

