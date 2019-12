Kampaajat paljastavat hulluimmat kokemuksensa uransa varrelta: ”Repi hiustenpidennykset dramaattisesti irti ja polki ne lattialle”

Kampaajilla on maine kaikkien juorujen tuntijoina, mutta he joutuvat myös todistamaan kaikenlaista.

”Jokainen päivä meidän liikkeessämme on kuin elokuvaa.”

Näin kuvaili Me Naisten kyselyyn vastannut 37-vuotias kampaaja, kun pyysimme hiljattain hiusalan ammattilaisia kertomaan työstään. Kysyimme muun muassa, mikä on hulluinta, mitä parturi-kampaajat ovat työssään nähneet – ja vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että todellisuus tosiaan on tarua ihmeellisempää.

Kyselykin vahvistaa, ettei kampaajien legendaarinen maine kulmakunnan tietotoimistoina ole tuulesta temmattu – jos he eivät jotain tiedä, niin ei sitten kukaan.

53-vuotias Sari esimerkiksi epäilee, ettei ole sellaista asiaa, josta hänelle ei olisi 35-vuotisen uransa aikana avauduttu. Läpi on kuulemma käyty muun muassa vakavat sairaudet, syntymät, naimisiinmenot ja erot, potkut ja uudet työpaikat, pettämiset ja luurangot kaapeissa. Moni muukin kertoo, että kampaamon tuolista kuulee jos jonkinlaisia tarinoita.

Hiustenlaiton lomassa kampaaja saa usein olla myös parisuhdeneuvoja ja terapeutti.

– Mieleenpainuvin avautuminen asiakkaalta oli, kun iäkäs rouva valitti kuivuuttaan ja mietti ääneen, miten saisi vipinää makuuhuoneeseen, kun aviomieskin on viriili, 31-vuotias vastaaja kertoi.

Juoksukampauksia ja seksuaalista häirintää

Sitä moni ei kuitenkaan aina tule ajatelleeksi, että kampaajat joutuvat kuulemisen lisäksi myös näkemään ja kokemaan kaikenlaista. Useampi kyselyyn vastannut kampaaja esimerkiksi kertoo, etteivät humalaiset asiakkaat ole erityisen harvinaisia.

– Kerran parturiin tuli neljän miehen hieman humalassa oleva ryhmä kitaran kanssa. He olivat lyöneet vetoa jostain, ja kaikki ajeltiin kaljuiksi kitaran säestyksellä, Sari muistelee.

Kaikki tarinat eivät yhtä hulvattomia. Osa Me Naisten kyselyyn vastanneista parturi-kampaajista kertoi todistaneensa sattumuksia myös yhteiskunnan nurjemmalta puolelta.

Sarikin on leikannut hiukset asiakkaalta, joka tuli varaamalleen ajalle suoraan putkasta. Niin ikään yli 30 vuotta alalla työskennellyt nimimerkki Eisqu, 50, kohtasi kerran asiakkaan, joka lähti hakemaan unohtunutta lompakkoaan autosta. Samainen asiakas on kuulemma ”hakemassa sitä vieläkin”.

Eisqu muistelee, että muutama vuosikymmen sitten meininki oli erilaista. 1980-luvulla asiakas tarttui häntä rinnoista – eikä kyseessä ollut yksittäistapaus, vaan sama tapahtui parikin kertaa. Samoihin aikoihin tapahtui muutakin epämiellyttävää.

– Kerran yksi vieras asiakas soitti käytyään juuri parturissa, että olisi halunnut myös ”muunlaista” palvelua.

Nimimerkki Jansku puolestaan kertoo joutuneensa seuraamaan vierestä, kuinka asiakas kosketteli itseään leikkauskapan alla.

Vaikeita hetkiä

Välillä sanavalmiillekin asiakaspalvelijoille sattuu tilanteita, joissa he eivät tiedä, miten pitäisi toimia. Osa niistä on suoranaisesti ahdistavia tai uhkaavia.

– Vaikeimpia hetkiä on ollut, kun asiakkaan väkivaltainen puoliso istui odottamassa ja asiakkaani oli kireä kuin jousi. Tiesin asiasta muuta kautta, joten en voinut tehdä tai sanoa mitään asiakkaalle. Häntä en sen jälkeen nähnyt, ja asia on vaivannut vuosia. Olisiko pitänyt tehdä jotain? 37-vuotias kampaaja miettii.

Toinen vastaaja sen sijaan muistelee todistaneensa kerran asiakkaansa rukoushetkeä – miesasiakas heittäytyi polvilleen ja rukoili leikkaustuolin ja pesupaikan edessä.

30-vuotias kyselyvastaaja kertoo humalaisesta naisesta, joka tuli pyytämään hiustenleikkausaikaa.

– Kun sitä ei juuri sillä hetkellä ollut, hän suuttui ja alkoi itkeä ja huutaa, koska mies oli jättänyt hänet. Loppuhuipennukseksi hän repi itseltään hiustenpidennykset dramaattisesti irti ja polki ne lattialle.

Janne, 30, puolestaan kertoo joutuneensa hyvin kiusalliseen tilanteeseen asiakkaansa kanssa.

– Kerran on asiakas laskenut alleen ja pyytänyt pokkana, että leikkaan hiukset loppuun. Shokissa leikkasin hiukset loppuun. Kyllä kismitti siivota asiakkaan jälkiä.

Joskus hämmentävätkin hetket päättyvät onneksi hyvin, kuten kävi Eisqun muistamassa tapauksessa.

– Radiosta tuli musiikkia, ja yhtäkkiä asiakas sanoi melko kovaan ääneen ”ai ai ai”. Parturi pelästyi ja luuli leikanneensa korvasta, mutta säveltäjän sävelkorvaan sattuikin vain radiosta tullut kappale.

