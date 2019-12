Anti-age-seerumit testissä – löysimme 2 tuotetta, jotka todella kääntävät kelloa taaksepäin

Jos toivot freesin ilmeen ja hyväkuntoisen, nuorekkaan ihon säilyvän, anti-age-kosmetiikan käyttöä ei kannata viivytellä.

Yhtä tiettyä suositusikää anti-age-tuotteille ei ole, mutta ihonhoidon asiantuntijat muistuttavat, että hoitavat ainesosat säilyttävät, pitävät yllä ja tukevat ihon kuntoa. Anti-age-tuotteissa on usein tehokkaammin hoitavia ainesosia kuin nuorelle iholle suunnatussa kosmetiikassa.

Otimme ikääntymisen merkeille suunnitellut seerumit testiin. Tällä kertaa löysimme kaksi tuotetta, jotka todella tuntuvat kääntävän kelloa taaksepäin!

Näin testatut 13 seerumia pärjäsivät.

L’Occitane Immortelle Precious Serum, 64 € / 30 ml

Olkikukan eteeristä öljyä ja hyaluronihappoyhdistettä sisältävä seerumi lupaa elvyttää ihoa, tehostaa sen uusiutumista ja ennaltaehkäistä ympäristön haittavaikutuksia. Kukkaistuoksu on hyvin erikoinen ja aluksi melko voimakas, mutta hetken kuluttua se on haihtunut lähes kokonaan.

Seerumi todella kohentaa ihon kuntoa: se tekee poskista ihanan pehmeät ja silottaa kasvojen pintaa tasaisemmaksi. Iho tuntuu ravitulta ja näyttää terveeltä. Tuote on myös riittoisa.

Pisteet: 3½ / 5

Jowaé Youth Concentrate Detox & Radiance, 29,70 € / 30 ml

Kuten kaikki seerumit, Detox-yöseerumi tekee hyvää kylmän vuodenajan koettelemalle iholle, mutta mitään erityistä anti-age-vaikutusta en huomaa. Tuoksuu hieman turhan voimakkaasti, ja tuoksu myös jää iholle nukkumaan mennessä. Seerumi on koostumukseltaan ohutta, ja se tuntuu iholla hyvin kevyeltä. Nimenomaan yökäyttöön haluaisin kuitenkin voimakkaammin vaikuttavan tuotteen.

Pisteet: 2 / 5

Diego Dalla Palma Milano Gold Infusion Youth Potion, 82 € / 30 ml

Pullo on silkkaa luksusta ulkoa ja sisältä: näyttävä pakkaus pitää sisällään täyteläistä öljyseerumia, jonka yksi ainesosa on puhdas kulta.

Kultahiput ja huumaava tuoksu luovat ihanaa spa-tunnelmaa arkiseen ihonhoitorutiiniin, mutta ihon kunnossa en kuitenkaan huomaa valtavaa eroa. Ihollani on taipumusta rasvoittua, ja tämä seerumi tuntuu hiukan liian tuhdilta – toimii todennäköisesti kuivalla ihotyypillä paljon paremmin.

Pisteet: 3 / 5

Juice Beauty Signal Peptides Firming Serum, 125 € / 30 ml

Pullon itsestään latautuvan annostelijan pitäisi antaa juuri oikea määrä tuotetta kerralla, mutta mekanismi tuntuu turhalta kikkailulta. Tavanomainen pipetti olisi aivan yhtä kätevä. Ohuehkoa seerumia tulee ohjeen mukaan levittää runsaasti.

Ensituntumalta seerumi vaikuttaa aavistuksen tahmealta, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Kiinteytymistä on vaikea arvioida, mutta kokonaisuus ratkaisee: kasvojen iho näyttää freesiltä ja kirkkaalta, ja nuoren ihon hehku tuntuu palanneen.

Pisteet: 3½ / 5

Ecooking Firming Serum Capsules, 59,80 € / 60 kpl

Luonnollinen botox-vaikutus? Kuulostaa hyvältä, jos mainospuhe pitää paikkansa!

En tiedä, miltä botox näyttäisi naamassani, mutta ensihetkestä lähtien on selvää, että tämä tuote tehoaa ihooni paremmin kuin moni muu. Kapseliin pakattu seerumi on täyteläistä mutta imeytyy silti hetkessä. Yövoiteen tai päivävoiteen ja meikin voi lisätä välittömästi. Yllätyn siitä, miten hyvältä ihoni näyttää tätä käyttäessä aamusta iltaan. Ikääntymisen merkit todella häivyttyvät. Ei vain testin vaan yksi kaikkien aikojen parhaista seerumeista!

Pisteet: 5 / 5

BM CosmeCeuticals Gel 28 Tehoseerumi, 50 € / 30 ml

Tehoseerumin luvataan tasoittavan ryppyjä ja ilmejuonteita, ja se napakoittaakin nopeasti ihoa niin, että eron todella huomaa.

Päiväkäytössä haasteita aiheuttaa geelimäinen koostumus. Päivävoiteet ja meikit rullautuvat herkästi murusiksi.

Ohjeen mukaan tuote sopii erityisesti myös silmänympärysiholle. Oma silmänympärysihoni on kuitenkin herkkä ja helposti punoittava, ja se ärtyy tästä tuotteesta pitkäksi ajaksi.

Pisteet: 1 / 5

Niod Copper Amino Isolate Serum 2:1, 78,95 € / 30 ml

Tuote otetaan käyttöön sekoittamalla se kahden pullon aineksista. Lopputuloksena on hyvin kevyt seerumi, joka on koostumukseltaan yksi testin vesimäisimmistä. Tuote saa ihon tuntumaan ihanan pehmeältä, mutta peilistä en näe kovin huomattavaa ihon kunnon kohentumista.

Pisteet: 3 / 5

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum, 110 € / 60 kpl

Elizabeth Ardenin keramidikapselit ovat seerumien klassikko – ja tästä retinoliversiosta pidän entistä enemmän! Seerumi on paksuhkoa mutta imeytyy hetkessä. Iho tuntuu ravitulta ja kimmoisalta ja myös näyttää täyteläisemmältä. Täydellinen tuote esimerkiksi silloin, jos yöunet ovat jäämässä vähiin, tai muuten vain haluat varmistaa, että heräät aamulla freesin näköisenä.

Pisteet: 4½ / 5

Nivea Cellular Hyaluron Filler + Firming Serum Cream, 16,90 € / 40 ml

Seerumin koostumus on melko kevyt, mutta vaikka käytän tuotetta säästeliäästi, se ei tunnu kunnolla imeytyvän. Seerumissa on perinteinen Nivean tuoksu. Olen aluksi innoissani tuotteen antamasta hehkusta, jota työkaverikin aamulla kehuu, mutta parin tunnin kuluttua se on voimistunut kiilloksi, jota en saa kuriin edes reippaalla puuteroinnilla. Uskon, että kuivemmalla ihotyypillä tämä ongelma ei korostuisi.

Vaikken pidä siitä, miltä iho näyttää, se tuntuu hoidetulta ja pehmeältä.

Pisteet: 2 / 5

Foreo Serum Serum Serum, 59 € / 30 ml

Supersuosioon nousseiden ihonhoitolaitteiden valmistaja Foreo on onnistunut loistavasti myös seerumin kehittämisessä. Helppokäyttöinen, kevyen geelimäinen seerumi imeytyy hetkessä ja sopii ongelmitta yhteen kaikkien muiden käyttämieni tuotteiden kanssa.

Ihossa luontaisestikin esiintyviä hyaluronihappoa ja skvalaania sisältävä tehokosteuttaja tekee piirteistä silmin nähden napakammat ja ihosta nuoremman näköisen. Iho hehkuu, ja saan kehuja freesistä ilmeestäni. Tällaisen tuotteen haluan etenkin päiväkäyttöön. Lisäksi pullo on testin kaunein, ja seerumi niin riittoisaa, ettei se tunnu tyhjenevän käytössä lainkaan.

Pisteet: 5 / 5

Ole Henriksen Glow Cycle Retin-Alt Power Serum, 68,90 € / 30 ml

Tämä ihanalta tuoksuva ihmeaine saa ihon näyttämään paremmalta ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Seerumi sisältää bakuchiolia, jota on viime aikoina kehuttu retinolin veroiseksi kasviperäiseksi tehoaineeksi, mutta ilman retinolin sivuvaikutuksia.

Seerumin anti-age-vaikutus onkin hämmästyttävän tehokas: kasvojen iho kirkastuu ja näyttää nuoremmalta. Täysiä pisteitä laskee hieman ainoastaan se, että sarjan tavaramerkiksi muodostunut hehku ”Ole-Glow” tuo rasvoittuvalle iholleni hiukan liikaakin kiiltoa.

Pisteet: 4½ / 5

Cattier Paris Absolu de Beauté Redensifying Serum Oil, 44,50 € / 30 ml

Hiukan kuivaöljymäinen seerumi tuoksuu ihanalta ja suorastaan hemmottelee talvi-ihoa. Erityisiä anti-age-ominaisuuksia en huomaa, mutta tuote on muuten oikein toimiva perusseerumi. Iho tuntuu pehmeältä ja hyvin hoidetulta.

Pisteet: 3 / 5

Exuviance Vespera Bionic Serum, 57 € / 30 ml

Seerumin pitäisi sopia kaikille ihotyypeille, ja se tuntuukin levittyvän ja imeytyvän vaivatta. Ei kuitenkaan kulu kauan, kun rasvoittuva ihoni näyttää häiritsevän kiiltävältä. Odotin myös seerumin teholta enemmän. Se tuntuu jäävän hieman keskinkertaiseksi muihin testituotteisiin verrattuna.

Pisteet: 2½ / 5

