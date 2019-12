Lakkaa kynnet joulukuntoon! 14 kuvaa ihanista tyyleistä, jotka sopivat pikkujouluun ja aattoon

Pikkujoulukausi on kuumimmillaan, ja pian se joulukin jo kolkuttelee ovella. Kuusen koristelun, lahjaostosten ja leipomisen ohella tätä taianomaista aikaa voi tunnelmoida loihtimalla kynnet juhlakuntoon.

Listasimme aiemmin kymmenen ihanaa ja uutta ideaa pikkujoulumeikkiin . Nyt on kynsien vuoro. Poimimme Instagramista joukon toinen toistaan kimaltavampia ja söpömpiä tyylejä, joiden tekeminen onnistuu, vaikket olisi mikään kynsitaituri.

Ranskalainen manikyyri joulutyyliin

Ranskalainen manikyyri on palannut tänä vuonna lakkausten kärkikastiin. Klassikkotyyli taipuu loistavasti myös joulun aikaan, kun vaalean nudelakan vaihtaa kirkkaanpunaiseen.

Huurteista kimallusta

Talvi on koittanut ja pakkanen paukkuu – anna sen näkyä myös kynsissä! Näihin kynsiin riittää kerros vaaleaa helmiäislakkaa ja kerros glitterlakkaa päälle.

Yksi raita riittää

Glitter kuuluu kieltämättä joulun aikaan, mutta sillä ei ole pakko lakata koko kynttä. Näihin nudekynsiin on lisätty hauska kimaltava poikkiraita, jonka saa luotua siististi teipin avulla.

Näyttävien glitterlakkausten salaisuus on se, että lakkaa levittää meikkisienen, ei suinkaan kynsilakkapullon mukana tulevan sudin avulla. Tarkat ohjeet täydelliseen glitterkynsilakkaukseen löydät täältä .

Abstraktia taidetta

Kunnolla glamouria

Minimalistin juhlakynnet

Jos olet yksinkertaisen tyylin ystävä, mutta haluat silti lisätä kynsiisi hiukan juhlavaa ilmettä, on tämä lakkaus valintasi. Lakkaa kynnet vaalealla nudelakalla. Kun lakka on kuivunut, töpötä yhden kynnen kärkeen eri väreissä hohtavaa glitterlakkaa.

Jouluvalot sormenpäihin

Karkkiraitaa ja joulupukki

Jouluaaton söpöimmät kynnet ovat tässä! Piparminttukarkit, lahjapaketit ja joulupukin mieleen tuovien kynsien juju on siinä, että keskenään erinäköisten kynsien värimaailma on sama. Jos et halua taiteilla kynsiin kaikkia kolmea tyyliä, valitse vain yksi. Karkkiraidat saa aikaan teippiä käyttämällä, lahjapakettikynnen nauha vaatii ohuen siveltimen ja vakaan käden.