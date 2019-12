Nämä meikkivoiteet todella toimivat – 11 luksustuotetta, jotka saavat huippuarvostelut vuodesta toiseen

MAC Face & Body Foundation, 31,90 € (50 ml, saatavilla myös jättikoko)

Tällä vesipohjaisella kulttituotteella on melkoinen maine, sillä se on jo vuosia ollut monien maailmankuulujen meikkitaiteilijoiden luottomeikkivoide. MAC Face and Body on niin ohutta, että sitä voi nimensä mukaisesti levittää kasvojen lisäksi myös vartalolle.