Testasimme hiusten lämpösuojat – yllätysvoittaja sai täydet pisteet: kotimainen, edullinen, tuoksuton!

Lämpösuojat suojaavat hiusta kuumien muotoilulaitteiden alla ja tekevät tukasta helpommin muotoiltavan. Testasimme 12 pulloa ja arvioimme jokaisen hyvät ja huonot puolet.

KC Professional No Nothing Very Sensitive Heat Protection Spray, 12,90 € / 200 ml

Hajusteettomuudesta heti iso plussa! Suihke ei tuoksu miltään ja sen koostumus on ihanan kevyt. Hiukset eivät jää tahmaisiksi ja suoristusrauta luistaa mukavasti niiden läpi.

Myöhemmin huomaan, että taisin laittaa suojaa hieman liikaa, sillä normaalisti kuohkeat ja ilmavat hiukseni ovat vähän turhankin sileät, lässähtäneet ja hyvin sähköiset.

Seuraavalla kerralla laitan tuotetta vähemmän, sillä se on selvästi erittäin riittoisaa. Silti hiukseni ovat seuraavat päivät sähköiset kosteasta säästä huolimatta. Suosittelisin tuotetta lähinnä todella pörröiselle tai kiharalle tukalle.

Arvosana: 3 / 5

Löwengrip Long Lasting Heat Protector, 24 € / 150 ml

Plussaa siitä, että tuotteen voi laittaa sekä kuivaan että märkään tukkaan! Tuoksu on omaan makuuni turhan voimakas, mutta se onneksi hälvenee nopeasti hiuksista eikä jämähdä niihin.

Hiusten suoristaminen tuotteen suihkutuksen jälkeen on helppoa ja nopeaa. Tukkani meinaa kuitenkin pörröttyä kosteassa säässä, joten tuote ei varsinaisesti suojaa kosteudelta. Hiukseni pysyvät kuitenkin melko hyvin suorina ja näyttävät ihanan kiiltäviltä.

Arvosana: 3½ / 5

L’Oréal Professionnel Serie Expert Repair 10 in 1 Perfecting Multipurpose Spray, 19,90 € / 190 ml

Tämä tuote lupaa tehdä suunnilleen kaiken, mitä hiuksille saattaisi haluta ikinä tehdä: hoitaa, selvittää, lisätä kiiltoa, suojata auringolta…

Lämpösuoja on vain yksi sen ominaisuuksista ja ainakin siinä tehtävässä se vaikuttaa onnistuvan. Suoristusrauta liukuu vaivattomasti hiusten läpi ja hiukset suoristuvat helposti. Hiukseni myös pysyvät pitkään suorina, ovat riittävän sileät ja kevyen ja luonnollisen oloiset. Tukkani myös kiiltää kauniisti lämpösuojaa käytettyäni. Aion ottaa tuotteen käyttöön jatkossakin ja katsoa, lunastaako se myös muut lupauksensa.

Arvosana: 4 / 5

Moroccanoil Perfect Defense Protect, 33,90 € / 225 ml

Odotan tältä tuotteelta paljon, sillä olen pitänyt tuotemerkin muista hiustuotteista. Joudun kuitenkin pettymään hieman, sillä lämpösuoja on hyvin keskinkertainen. Suihkin sen ohjeen mukaan märkään tukkaan ja annan hiusten kuivua luonnollisesti. Kun ne ovat kuivat ja suoristan niitä, minusta tuntuu, ettei tuotetta ole hiuksissani enää lainkaan.

Tukka jää hieman pörröiseksi eikä lopputulos ole mielestäni tarpeeksi huoliteltu. Tuote ajaa asiansa, muttei ole huippuluokkaa. Uskon, että se toimii paremmin, mikäli hiukset föönaa ja käsittelee heti sen levityksen jälkeen.

Arvosana: 3 / 5

Kevin Murphy Heated Defense, 27,50 € / 150 ml

Ajatus lämpösuojasta vaahdon muodossa epäilyttää, mutta turhaan. Vaahdon saa levitettyä hiuksiin helposti ja se katoaa niihin nopeasti.

Tuotteen tuoksu ei ole mieleeni. Se muistuttaa jostain tutusta ja on hieman etova. Puolisoni tajuaa heti, miltä lämpösuoja tuoksuu: autoissa hajusteina käytettäviltä wunderbaumeilta. Seuraavat pari päivää hiukseni tuoksuvat siis autolta.

Lämpösuoja ei pärjää kilpailijoidensa kanssa myöskään toimivuudessaan. Joudun käyttämään suoristusrautaa samassa kohdassa useaan kertaan, jotta hiukseni suoristuvat. Tuote ei myöskään silota tarpeeksi, ainakaan minun tukkaani.

Arvosana: 2 / 5

Four Reasons Professional Heat Shield, 17,90 € / 200 ml

Ihana tuoksu ja ihanan helppo suihkuttaa hiuksiin! Yhdessä suoristusraudan kanssa silottaa hiuksia tehokkaasti, ja niistä tulee silkkiset ja siistit helposti. Tukka myös pysyy pitkään suorana, eikä pörröönny edes kostealla sadesäällä.

Kaikin puolin hyvä lämpösuoja, joka jättää hiukset luonnollisen ja terveen oloisiksi ja on ihanan huomaamaton ja ilmava.

Arvosana: 4 / 5

Cutrin Vieno Sensitive Heat Protection, 18,90 € / 200 ml

Tämä tuote vaikuttaa heti hyvältä! Tuoksuttomuudesta plussaa samoin kuin siitä, että suojan voi suihkuttaa helposti kuivaan tukkaan. Hiukset suoristuvat nopeasti ja suoja tekee niistä kiiltävät, luonnollisen ja hyvinvoivan oloiset. Tukka myös pysyy suorana pitkään ja on ihanan ilmava olematta kuitenkaan pörröinen.

Loistotuote kaikin puolin!

Arvosana: 5 / 5

Keune Style Heat Protect Hot Iron Spray, 29,90 € / 200 ml

Myös tämä kampaamotuote vakuuttaa heti! Se tuo hiuksiin välittömästi kauniin kiillon ja saa vaalean, runsaasti käsitellyn tukkani näyttämään yllättävän terveeltä.

Tuote on helppo suihkuttaa hiuksiin eikä sitä tarvitse kovin paljoa. Hiusten suoristaminen on vaivatonta, rauta liukuu nätisti niiden läpi ja ne suoristuvat yhdellä vedolla. Hiukset tuntuvat käsittelyn jälkeen luonnollisilta. Aivan pieni miinus hieman liian imelästä tuoksusta.

Arvosana: 5- / 5

Paul Mitchell Ultimate Color Repair Triple Rescue, 36,90 € / 150 ml

Suihke täytyy ravistaa hyvin, sillä se koostuu kahdesta ”kerroksesta”. Tuoksu on miellyttävä, ja lämpösuoja on helppo suihkia hiuksiin. Se tuntuu hiuksissa kevyeltä ja jättää tukan kuohkeaksi ja kiiltäväksi.

Hiukset suoristuvat helposti ja pysyvät suorana. Suihke sisältää myös UV-suojan ja hoitaa värjättyjä hiuksia. Suihke tulee levittää kosteisiin hiuksiin, joten suosittelen sitä heti pesun jälkeen lämpömuotoilua käyttäville.

Arvosana: 4 / 5

Maria Nila Cream Heat Spray, 25 € / 150 ml

Tuotteen pakkaus on hiilineutraali, mahtavaa! Sprayssa on miellyttävä, hento tuoksu ja se levittyy vaivattomasti hiuksiin. Hiukset saa suoristettua helposti, mutta koska annan hiusteni usein kuivua itsekseen, on tässä sama ongelma kuin muissa märkiin hiuksiin levitettävissä tuotteitta: se tuntuu kadonneen johonkin hiusten kuivumisen aikana.

Tuote lupaa hoitaa vaurioituneita ja kaksihaaraisia hiuksia, ja se tuntuu hiuksissa kuitenkin mukavan silottavalta.

Arvosana: 4 / 5

Lee Stafford Original Heat Protection Shine Mist, 9 € / 200 ml

Lämpösuojan haju on suoraan sanottuna tyrmäävä. Vahva, joka paikkaan tunkeutuva haju jämähtää tukkaan ja aiheuttaa päänsäryn, enkä siksi halua edes suihkia tuotetta hiuksiini. Lämpösuojan haju jämähtää myös käsiin eikä lähde pois edes saippualla. Pelkkä haju saa minut hylkäämään tämän lämpösuojan.

Arvosana: 1 / 5

Joico Defy Damage Protective Shield, 29 € / 100 ml

Tuote on vahvasti ”kampaamon” tuoksuinen ja siitä tulee ylellinen salonkiolo. Hiukset tuoksuvat samalta kuin kampaamokäynnin jälkeen, ja tuoksu pysyy niissä pari päivää.

Hiukset on helppo suoristaa lämpösuojan levityksen jälkeen ja ne pysyvät pitkään suorina, eivät pörröönny tai tunnu liian liukkailta. Hiukset myös tuntuvat terveiltä. Voidemainen tuote ei ole ehkä se helpoin levittää, mutta lämpösuojan saa silti suittua koko tukkaan. Kaiken kaikkiaan oikein hyvä tuote!

Arvosana: 4+ / 5

Kuvat: Valmistajat