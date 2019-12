Linnan seuraava luottosuunnittelija? Anni Ruuth, 29, sai enemmän pukutilauksia kuin ehti tehdä – illalla nähdään 6 luomusta

– Takana on yksi elämäni kiireisimpiä syksyjä, mutta en voisi olla iloisempi siitä, mitä se on tuonut, suunnittelija Anni Ruuth aloittaa Instagramissa julkaisemansa tekstin.

Puvut neljälle kansanedustajalle, kansanedustajan puolisolle ja Lukiolaisten liiton puheenjohtajalle

– Valitettavasti en voinut vastata myöntävästi kaikkiin pyyntöihin. Niitä tuli kuuden toteutuneen puvun lisäksi vielä muutama lisää. Ensi vuonna minulla on suunnitelmien mukaan käytössäni toinenkin ompelija. Tähän asti olen tehnyt kaikki vaatteet ja puvut luotto-ompelijani Pinja Heikkisen kanssa kaksin, Ruuth kertoo MyStylelle.

Uniikit puvut on tehty neljälle kansanedustajalle: Tuula Haataiselle (sd), Hanna Huttuselle (kesk), Mari Rantaselle (ps) ja Hilkka Kempille (kesk).

Inspiraatio neljästä Suomen mytologian jumalattaresta

– Kansanedustajat ottivat yhteyttä heinä-elokuussa, joten pukujen suunnittelemiseen on ollut valtavasti aikaa. Se oli ihanaa, sillä sain uppoutua hakemaan kunnolla inspiraatiota. Työtunteja on mennyt varmasti satoja.

Puvut edustavat Suomen mytologian jumalattarista inspiroitunutta kokonaisuutta. Jokainen puku on kantajansa toiveiden mukainen, mutta kaikkia neljää yhdistää ajattomuus ja muokattavuus.

– Suunnittelen puvut niin, että niillä on jatkokäyttöä. Esimerkiksi kaikki sulat ja yksityiskohdat ovat irrotettavia, jotta puku on helppo pestä. Haluan, että pukujani käytetään useammin kuin kerran.

Auringon ja päivän jumalatar Päivätär toimii Mari Rantasen sinisen puvun inspiraationa. Hauskana yksityiskohtana ja kiitoksena pukuun on kirjailtu käsin 2924 lasihelmeä, joista jokainen edustaa yhtä Rantasen äänestäjää eduskuntavaaleissa.

Valkea ja höyhenkoristeinen puku nähdään Hilkka Kempillä, ja sitä inspiroi veden, järvien ja merien jumalatar Vellamo. Kemppi aikoo myös avioitua puvussa myöhemmin. Puvun etuosaan on kirjailtu Kempin isoäidiltä saadut helmet.

Vanha hääpuku ja huomiota nuorten syrjäytymiselle

– Marian puku on itse asiassa aivan ensimmäinen tilaustyöni. Se on tehty vuonna 2017. Tiedän, että hän on käyttänyt sitä muissakin tilaisuuksissa, ja nyt se pääsee jälleen käyttöön Linnassa.