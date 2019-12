Haussa täydellinen meikkivoide? 8 superhyvää ja edullista vaihtoehtoa

Näitä tuotteita sekä kauneusammattilaiset että tavikset hehkuttavat vuodesta toiseen.

Meikkivoiteen valinta ei ole ihan helppo juttu. Kauppojen valikoimaa tutkiessa on otettava huomioon oma ihotyyppi, sillä kuivaihoiselle ei välttämättä sovi sama voide kuin rasvoittuvalle tai sekaiholle. Sitten on pohdittava, mitä meikkivoiteelta haluaa: kaipaako täydellistä peittävyyttä vai riittääkö kevyt tasoitus? Haluaako mattapintaisen vai kuulaan ihon? Lopuksi pitäisi tietenkin vielä löytää se oma sävy.

Valinta helpottuu, kun rajaa vaihtoehdot tuotteisiin, jotka muut ovat jo todenneet toimiviksi. Kahlasimme puolestasi läpi netin kauneussivustot, ja kokosimme listan erilaisista meikkivoiteista, joita sekä ammattilaiset että tavikset ovat hehkuttaneet kautta aikojen.

Meikkitaiteilijoiden mukaan meikkivoiteeseen kannattaa panostaa, mutta markettienkin hyllyiltä löytyy varsin toimivia puteleita, kun tietää, mitä valita. Me Naiset listasi edullisista meikkivoiteista ne kaikkein toimivimmat.

Maybelline Fit Me! Matte + Poreless, 9,20 €

Nyt on hinta-laatusuhde kohdillaan! Markettimeikkivoiteista kenties hehkutetuimpia on Maybellinen Fit Me! Matte + Poreless. Se lupaa häivyttää ihohuokosia ja antaa iholle kauniin mattapinnan – ja sen myös tekee.

Voide on peittävä mutta silti luonnollinen, ja sitä voi halutessaan kerrostaa huoletta. Voide muuttuu kasvoilla mattapintaiseksi, muttei saa ihoa kuitenkaan näyttämään kuivalta. Todella hyvä tuote arkeen, miksei myös juhlaan. Sävyjä on 16, mikä on melko hyvin markettituotteelta.

Samaan tuotesarjaan kuuluu myös kuivalle iholle tarkoitettu Fit Me! Luminous + Smooth -meikkivoide, joka ei ole saanut aivan yhtä paljon kehuja, mutta on silti varsin kelpo tuote.

L'Oréal Paris True Match, 16,90 €

Toinen markettimeikkivoiteiden kuningatar on L'Oréalin True Match, jonka luvataan mukautuvan täydellisesti ihon omaan sävyyn. Esimerkiksi Byrdie-sivusto valitsi True Matchin parhaaksi markettimeikkivoiteeksi.

Puolipeittävä voide sisältää hyaluronihappoa ja on hajusteeton. Koostumukseltaan ohut voide levittyy kauniisti ja saa ihon näyttämään tasaiselta. Peräti 28 erilaista sävyä on jaoteltu ihon pohjasävyn mukaan viileisiin, neutraaleihin ja lämpimiin sävyihin.

L'Oréal Paris Infallible 24H Matte Foundation, 18,50 €

Jos meikkivoide tuntuu liukuvan kasvoilta päivän aikana, kannattaa ottaa testiin L'Oréalin Infallible. Koostumukseltaan ohut voide on pitkäkestoinen ja peittävä. Tuotetta voi kerrostaa: arkeen riittää yksi kerros, juhlaan voidetta voi töpötellä enemmän peittoa kaipaaville alueille vielä toisen kerroksen. Piilottaa hyvin näpyt, punoituksen ja couperosan. Lopputulos on matta, muttei samea.

Lumene Blur 16 H Longwear Foundation, 16,90 €

Ihohuokosia häivyttävä Blur-meikkivoide on monien suosikki Lumenen meikkivoidearsenaalista. Se on peittävä, mutta tekee ihosta silti luonnollisen näköisen ja jättää ihon pinnan kauniin samettiseksi. Tuote sisältää silikonia, minkä ansiosta se nimensä mukaisesti blurraa eli häivyttää ihohuokosia ja muita epätasaisuuksia. Sopii parhaiten normaalille tai rasvoittuvalle iholle, pintakuivalle iholle tuote ei ole parhain mahdollinen.

Lumene hienosääti syksyllä meikkivoiteidensa pakkauksia, sävyvaihtoehtoja ja koostumuksia, mutta muutokset on pyritty tekemään niin, että alkuperäisversioihin ihastuneet pysyvät yhä tyytyväisinä.

Lumene CC Color Correcting Cream, 15,90 €

Lukemattomien suomalaisnaisten paras kaveri on jo vuosia ollut Lumenen CC-voide. CC tulee sanoista color correcting, eli tuote lupaa tasoittaa ihon sävyä ja häivyttää punaisuutta.

Sen se tekeekin. Puolipeittävän voiteen koostumus on kevyt, ja sillä saa aikaan tasaisen, heleän päivämeikin. Sisältää myös aurinkosuojakertoimen 20.

Milani Conceal + Perfect 2-in-1 Foundation + Concealer, 18,60 €

Kaksi tuotetta yhdessä paketissa! Milani Cosmeticsin tuote yhdistää meikkivoiteen ja peitevoiteen. Koostumus on paksu, joten se on häivytettävä iholle tarkasti. Lopputulos on kuitenkin vaivan arvoinen: erittäin peittävä ja mattainen voide häivyttää ihon epätasaisuudet ja jopa tummat silmänaluset. Tuote on vedenkestävä. Saatavilla verkkokaupoista, mm. Kicks ja Cocopanda.

Wet n wild Photo Focus, 9,50 €

”Kuin ihosi, mutta parempi”, lupaa valmistaja. Meikkivoiteeksi todella edullinen Wet n wildin Photo Focus on kehitetty näyttämään erityisen hyvältä valokuvissa, ja sitä testattiin valmistusvaiheessa salamavalojen alla.

Meikkivoiteessa on ”valoa hajottava” koostumus, joka antaa kasvoille kauniin, mattaisen pinnan. Joidenkin arvosteluiden mukaan tuotteessa on melko voimakas ominaistuoksu, joten hajuherkille se ei sovi.

Revlon Colorstay, 16,50 €

Revlonin ikoninen meikkivoide on ollut markkinoilla jo vuosikausia. Voiteesta on saatavilla kaksi eri versiota: rasvaiselle ja sekaiholle tarkoitettu Combination/Oily ja normaalille sekä kuivalle iholle suunnattu Normal/Dry. Ensimmäinen jättää ihon tasaisen mattaiseksi, jälkimmäinen kauniin kuulaaksi. Tuotetta voi kerrostaa kevyestä peittävään, ja se pysyy iholla koko päivän. Nettikaupoista, mm. Eleven ja Nordicfeel.

Kaipaatko sittenkin meikkipohjaltasi hieman luksusta? Katso myös hintavammat vaihtoehdot Me Naisten alkuperäisestä jutusta täältä.