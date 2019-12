Opettele 6 termiä, niin voit säästää selvää rahaa kosmetiikkaostoksilla

Kemikaalitonta kosmetiikkaa ei ole olemassa

Maksa siitä, mitä tuote sisältää – ei siitä, mitä se ei sisällä

Riskit ja vaarat

Kyse on vähän samasta asiasta kuin veden juomisessa: se on turvallista tietyssä määrin, mutta ylenmääräinen kittaaminen voi tappaa. Sama pätee moniin kosmetiikan raaka-aineisiin: siksi niiden käytölle on annettu pitoisuusrajat, joiden puitteissa niitä on turvallista käyttää.