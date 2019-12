Kaipaatko jotain uutta pikkujoulumeikkiin? 10 parasta ideaa huippumeikkitaiteilijoilta

Pikkujoulukausi on kuumimmillaan! Jos haluaisit vähän panostaa ja laittaa juhliin jotain muuta kuin vanhan tutun luottomeikin, tästä jutusta voi olla apua. Poimimme huippumeikkitaiteilijoiden luomuksista kymmenen erilaista tuoretta ideaa, joita on helppo soveltaa. Oli tyylisi sitten hillityn hallittu tai katseita kääntävän räväkkä, näissä on, mistä valita.