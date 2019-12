Finnejä on montaa eri tyyppiä, eikä kaikkien hoitoon käy sama tuote – asiantuntijat kertovat, millä nitistät minkäkin näpyn

Finnien kuriin saamisessa kenties tärkeintä on noudattaa tätä klassikkoneuvoa: älä puristele. On parempi antaa näpyn parantua rauhassa. Tarvittaessa parantumista voi yrittää vauhdittaa sopivilla hoitotuotteilla. Prokosmetologi Krista Ranta neuvoo Kodin Kuvalehden jutussa, että vain silloin, kun finni on todella kipeä ja sen märkäpää aivan ’tyrkyllä’, näpyn voi puristaa hellästi käyttäen esimerkiksi vessapaperia apuna.