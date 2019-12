MyStyle

Kuivat ja halkeilevat huulet? Ihotautilääkärit kertovat, miten hoidat ne kuntoon ja estät harmin jatkossa

Huulten iho ei pidä sään vaihtelusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopeta lipominen – sylki rohduttaa entisestään

Vältä hajusteita ja väri- ja säilöntäaineita

Suosi huulivoiteessa näitä ainesosia

Mitä tehdä, kun vahinko on jo tapahtunut?

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuivattaako-talvi-ihosi-kutisevaksi-apu-voi-loytya-pienesta-muutoksesta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/yksi-huulisavy-nyt-ylitse-muiden-etka-tarvitse-siihen-lainkaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varpu-33-teki-yhden-muutoksen-ihonhoidossa-kuivuus-ja-kiristys-katosivat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ehkaise-hiusten-sahkoistymista-6-helpon-niksin-avulla-ammattilaiset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article