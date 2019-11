MyStyle

Hämeenkyröläinen Virpi Raipala-Cormier haki miehen Kanadasta, ja nyt pariskunta pyörittää trendikästä luonnonk





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luonnonkosmetiikkasarja syntyi monien kokeilujen ja kantapään kautta





Virpi käy pelloilla lähes päivittäin

Koko perhe työskentelee yrityksessä





Luomukosmetiikka on vihdoin trendin harjalla

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/vaatesuunnittelija-outi-korpilaakso-ei-halunnut-tuottaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/luonnonkosmetiikka-kehittynyt-harppauksin-valitsimme-parhaat-tuotteet

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/kierratysguru-outi-pyy-kehitti-systeemin-jota-han-noudattaa-shoppailussa