Jaana, 49, kuulee tyttäriltään, jos pukeutuu nolosti – 8 suomalaisnaista esittelee tyylinsä

Jaana, 49









Huomaan tässä iässä ehostautuvani useammin kuin nuorempana. Piristän itseäni meikkaamalla ja laittautumalla, mutta yhtä hyvin voin olla naturellina.





Irina, 41





Usein sisäinen kauneus näkyy myös ihmisestä ulospäin.









Kiiki, 48













Seuraan paljon erilaisia muotisivuja ja -juttuja.

Mari, 50





Pääsääntöisesti töissäkin olen hameessa tai mekossa sekä kymmenen sentin piikkikoroissa.









Marjo, 43









Monesti vaatekauppaan mennessäni vilkaisen mallinukkejen päälle puettuja asukokonaisuuksia. Niistä saa hyviä vinkkejä eri asuyhdistelmistä.

Sari, 50





Hyvinvoinnin perusta on tasapainoinen elämä ja positiivinen elämänasenne.









Mira, 48













Sanna-Leena, 43





Minun juttuni ovat ehdottomasti polvimittaiset, vartalonmyötäiset mekot.





Miten keski-ikäinen nainen pukeutuu, entä miten hän hoitaa kauneuttaan? Kysyimme asiaa kahdeksalta tavalliselta suomalaisnaiselta, jotka ovat ylittäneet neljänkympin rajapyykin.tällä hetkellä ihanaa aikaa, aikaa jota vielä kymmenen vuotta sitten pelkäsin. Ajattelin, että elämä loppuu keski-ikäisenä ja ihan viimeistään viisikymppisenä. Toisin kävi.Olen aina rakastanut pukeutua ja jollakin pienellä jutulla ”erottua massasta”. Haluan pukeutua nuorekkaasti mutta harkitusti. Tavoitteenani on kuitenkin näyttää ikäiseltäni, huolitellulta naiselta. Olen aina ihannoinut etenkin naisia, jotka osaavat kantaa itsensä, ja tähän olen pyrkinyt minäkin.Huomaan, että olen sekä kesä- että talvi-ihminen. Kesällä tykkään käyttää värejä, kun taas syksyn tullen kaivan taas tummat vaatteet ylleni. Ostan vaatteeni aivan fiilispohjalta, enkä sen enempää tuijottele merkkejä. Laukut ja kengät ovat suurimpia intohimojani, niihin tulee välillä satsattua vähän liikaakin.Ihonhoidosta ja meikkauksesta olen erittäin kiinnostunut. Seuraan paljon vaate- ja kauneusblogeja ja yritän pysyä ajan tasalla. Toki tässä auttavat myös 18- ja 24-vuotiaat tyttäreni, joilta saan välittömän palautteen, jos meikkini tai vaatetukseni on ”nolo”. Toki myös he ovat parhaat tsempparini!Ihonhoidossa olen löytänyt luottotuotteeni ja käytän niitä säännöllisesti ja niissäkin tullut huomattua, ettei kallis ole välttämättä se parhain. Huomaan tässä iässä ehostautuvani useammin kuin nuorempana. Piristän itseäni meikkaamalla ja laittautumalla, mutta yhtä hyvin voin olla naturellina.Hiukseni ohentuivat siinä keski-iän kynnyksellä, ja sen jälkeen olen käyttänyt vain tiettyjä tuotteita, jotka eivät kuivata mutta antavat hieman volyymia. Olen myös valmis kokeilemaan uusia leikkauksia, kampauksia ja värejä.Vinkkini olisi ainakin se, että panosta mukavuuteen, äläkä tuijottele kokolappuja. Hanki itsellesi perusvaatekerta, sillä pötkii pitkälle. Älä osta myyjän suosittelemia vaatteita, jollet koe niitä omaksesi.Panosta hyviin alusvaatteisiin, sen sijaan kenkiä ei tässä iässä kannata ostaa pelkän ulkonäön vuoksi. Hanki koruja ja huiveja. Punainen ja oranssi huulipuna piristävät harmaintakin päivää! Tärkeä on myös oikeanvärinen meikkivoide, johon saa varmasti apua myyjältä.”aina pitänyt sellaisia vaatteita, joissa tykkään olla ja sen kummemmin ajattelematta, ovat ne muodikkaita vai eivät. Olen ammatiltani nuoriso-ohjaaja, ja monestihan se on niin, että ulkoinen habitus kertoo mitä työtä tekee.Minulla ei ole mitään erikoisvoiteita tai vitamiineja joita käyttäisin, joten ehkä itsellä tärkeimpänä ovat olleet ne hyvät geenit! Ainut asia, johon olen itse vaikuttanut, on sianlihan syönnin lopettaminen joitakin vuosia sitten. Paras päätös ikinä.Kauniita ihmisiä on maailma pullollaan, mutta eniten minua kiehtoo sisältä kauniit ihmiset, ja usein se sisäinen kauneus näkyy myös ihmisestä ulospäin.En häpeile ikääni, ja odotan innolla, mitä seuraava vuosikymmen tuo mukanaan. Olen rokkiluonne ja naureskellut usein sitä, että jamitan vielä eläkepäivinä rokkimummona festareilla!”tilanteen ja fiiliksen mukaan mutta hyvin usein mustaan. Tykkään neulemekoista ja mekoista ylipäätään, isoista lämpimistä villapaidoista, tennareista ja maihareista sekä farkuista.Inspiroidun monista asioista, mutta koska olen kampaaja ammatiltani, olen myös päivittäin kauneuden kanssa tekemisissä. Usein asiakkaat kyselevät minulta, mikä on muotia, ja seuraankin paljon erilaisia muotisivuja ja -juttuja.Yritän syödä terveellisesti, enkä polta tupakkaa. Alkoholia käytän vain kohtuullisesti. Yritän myös liikkua, etenkin salilla käymisestä tykkään. Ja mitä ihonhoitoon tulee, niin se on kyllä todella tärkeä osa kauneudenhoitoani.”pukeutua naisellisesti. Pääsääntöisesti töissäkin olen hameessa tai mekossa sekä kymmenen sentin piikkikoroissa. Korkkarit ovat suuri intohimoni, ja niitä omistan kymmeniä. Viihdyn mustissa, harmaan eri sävyisissä, fuksianpunaisissa, tummanliloissa ja kesällä farkunsinisissä vaatteissa. Inhokkeja taasen ovat oranssi, keltainen, vihreä, ruskea ja pastellivärit.Minulla on luonnonkihara tukka, joka saa hoivaa runsaalla kosteutuksella. Nuoresta asti olen myös meikannut, ja se kuuluu päivittäiseen rutiiniin, vaikka voinkin lähteä esimerkiksi kauppaan meikittä.Pyrin tekemään kosteuttavia ja eheyttäviä naamioita sekä kuorimaan kasvoja. Myös uv-suojaiset voiteet ovat käytössäni. Hiuksiin käytän naamioita myös. Yksi jo nuorena luettu ja omaksuttu tapa on myös jäänyt mieleen: se, ettei koskaan mennä meikeissä nukkumaan.Kävely on itselle rakas liikkumis- ja rentoutumismuoto. Helposti kuljen kymmenen tai jopa parikymmentä kilometriä kerralla.on aina luultu ulkonäköni perusteella nuoremmaksi kuin olenkaan, mikä tietysti tässä iässä imartelee suuresti. En oikeastaan koskaan ole varsinaisesti juossut muodin perässä, mutta otan sieltä toki tiettyjä vaikutteita, kuten erilaiset värit vaatteissa.Olen oikeastaan aina ollut niin sanotusti järkipukeutuja, eli vuodenaikojen ja kelien mukaan mennään ja niin, että vaatteet tuntuvat mukavalta päällä... Eivät siis kiristä tai purista, mutta en kaipaa mitään vartalon muotoja piilottavia telttojakaan. Tässä iässä on jo uskallusta pukeutua väreihin mustan sijaan, ja varsinkin tänä syksynä sinapinkeltainen on rantautunut vaatevalikoimaani.Olen myös ahkera vaatteiden ostaja. Pidän etenkin pidemmistä neuletakeista, ja juuri eilen ostin itselleni uuden sinapinkeltaisen neuletakin. Monesti vaatekauppaan mennessäni vilkaisen mallinukkejen päälle puettuja asukokonaisuuksia. Niistä saa hyviä vinkkejä eri asuyhdistelmistä.Itseäni hoidan lähinnä terveellisellä ja laadukkaalla ruualla, josta on karsittu suurin osa lisäaineista ja sokereista sekä jauhoista pois. Olen sitä mieltä, että ihmiskeho ei niitä tarvitse. Runsas vedenjuonti pitää kehon virkeänä, ja hyvät yöunet ovat kaiken a ja o.Lisäksi käyn 3–5 kertaa viikossa kuntosalilla ja lenkkeilen, kun vain aikaa löytyy. Vuorotyöläisenä se ei aina ole helppoa, mutta lohduttaudun sillä, että työni on hyvin aktiivista liikkumista. Positiivinen mieli ja hymy on joka tapauksessa mielestäni asia, joka tekee kenestä tahansa kauniin tai komean, ja siihen olen pyrkinyt.”inspiroi musiikki, muoti, sisustaminen, teatteri, luonto, kauneudenhoitokin. En ole rääkkiliikunnan kannalla, vaan ennemminkin hyötyliikkuja. Pidemmät luontolenkit ja pyöräily, niistä pidän. Ylipainoa on, mutten stressaa siitä. Alkoholi kuuluu pääasiassa juhlahetkiin, enkä polta.Vältän punaisen lihan syöntiä erityisesti arkisin. Nukun joskus päiväunetkin, puolisen tuntia riittää. Kauneudenhoitorutiineja on, mutta en halua tuhlata niihin mahdottomia. Hyvinvoinnin perusta on tasapainoinen elämä ja positiivinen elämänasenne.Pidän naisellisista vaatteista boheemilla tai itämaisella vivahteella. Indiskasta olen tehnyt kivoja löytöjä. Joskus, varsinkin kesäisin, minua inspiroi Afrikka. Vaatteet ostan mistä milloinkin, ja olen tehnyt löytöjä myös kirppareilta.Pidän mekoista ja hulmuavista hameista. Värit ovat tulleet entistä enemmän osaksi vaatetustani. Minusta vaatteissa täytyy olla joku kiva yksityiskohta. Työssäni lasten kanssa on usein ihan käytännön syistä pukeuduttava rennommin ja yleensä housuasuihin, mutta vapaa-ajalla voi antaa mielikuvituksen lentää.”inspiroivat pin-up- ja rockabilly-tyylit, ja molemmat ovat erittäin vahvasti läsnä elämässäni, sekä pukeutumisen että kodin sisustuksen suhteen.Itselläni on myös kuusi koiraa, joiden kanssa harrastan ja käyn aktiivisesti myös itseäni reilusti nuorempien kavereideni kanssa pitkillä lenkeillä.”on perinteistä, eli kollareita ja hupparia ynnä muuta rentoa, töissä pukeudun tilanteen mukaan. Vapaa-ajalla on taasen täysi satsaus päällä.Minun juttuni ovat ehdottomasti polvimittaiset, vartalonmyötäiset mekot. Kesällä muutama luottokappale, syksy- ja talviaikaan musta sekä muutama värikäs neulemekko, joita tuunailen tilanteen mukaan. Yleensä kenkinä ovat joko saappaat tai maiharit säärystimien kera. Huiveja käytän paljon, joskus myös farkkuja ja paitoja. Ideoita poimin tyttäriltäni sekä kadulta, telkkarista, mistä vaan.Oli miten oli, mitään perusmummotyyliä tai liian teinimäisiä juttuja en harrasta pukeutumisessa.Ja meikkaamista rakastan! Samoin kuin pukeutumisessa, mietin etukäteen, minkälaisen meikin ja kampauksen teen, vaikkakin se on aina samantyylinen. Erilaisia kampauksia on taasen kiva kokeilla.En varsinaisesti kuntoile, mutta hyötyliikuntaa tulee harrastettua. Syön monipuolisesti ja paljon kasviksia, herkuttelenkin toki.”Jaa oma tyylisi! Lähetä kuvia ja tarinasi osoitteeseen vivi.norokorpi@is.fi. Saatamme käyttää niitä jutussa!