MyStyle

Hehkupuuterit ja korostustuotteet testissä! Näillä taiot kasvoille valoa ja iholle upean hehkun

Katso pääkuvan paikalla olevalta videolta, kuinka highlighteria käytetään!

Maybelline Facestudio Chrome Jelly Highlighter, 15,90 €





NYX Professional Makeup Born to Glow Illuminating Powder, 15,90 €





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dior Backstage Glow Face Palette, 57,50 €





Diego dalla Palma Milano Compact powder highlighter, 34,70 €





Max Factor Miracle Highlighter Wand, 12,90 €





Laura Geller New York Hi-def Glow Illuminator, 19,95 €





Korento Rose Quartz Highlighter, 35 €





Bo-ho Green Make-up Enlumineur Highlighter, 16,50 €





Beautyblender Glass Glow Shinelighter, 26,90 €





Hourglass Ambient Lighting Palette, 64 €





Mádara Cosmic Drops Buildable Highlighter, 28,90 €