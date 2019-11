MyStyle

Etsitkö vähän parempaa ripsiväriä? Listasimme 10 luksusripsaria, joita on hehkutettu kautta aikojen

10 tasokasta maskaraa

Urban Decay Perversion Mascara, 29 €





Eyeko Lash Alert Mascara, 24,45 €





Sensai Mascara 38 C Silk Performance, 26,50 €





Lancôme Hypnôse Mascara, 33 €





Too Faced Better Than Sex, 22,45 €





YSL Mascara Volume Effect Faux Cils, 38 €





Benefit Roller Lash Mascara, 21,90 €





Clinique High Impact, 29 €





It Cosmetics Superhero Elastic Stretch Volumizing Mascara, 25 €





Dior Diorshow Mascara Pro Black, 43,70 €





