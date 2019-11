MyStyle

Annukka, 23, pisti vessapaperia hiuksiin täydellisten kiharoiden saamiseksi – lopputulos ihastuttaa

Kostea tukka kaiken a ja o

Alkujärkytys muuttui ihastukseksi





Curly girlin lumoissa





Jos jokin on varmaa, niin ainakin se, että hiuksien kihartamisessa vain taivas on rajana luovuuden suhteen.Siinä missä jotkut luottavat perinteiseen kihartimeen tai suoristusrautaan, laittavat toiset laineita tukkaan nuttura- tai lettikampauksen avulla. Kiinnostavatpa myös kreppi- ja papiljottikiharat tänäkin päivänä.Vaan oletko kuullut vessapaperikiharoista? 23-vuotias Annukka päätti kokeilla hämmentävän kuuloista kikkaa – ja yllättyi positiivisesti.Annukka kertoo pohtineensa jo pitkään, että jotain helppoa kikkuratekniikkaa olisi kokeiltava.– En muista, mistä tämän idean bongasin, mutta on siitä jo aikaa, hän mainitsee.Tärkeää on naisen mukaan se, että vessapaperia pistää kosteisiin hiuksiin.– Otin paperia aina kaksi palaa kerrallaan ja käärin ne semmoiseksi putkiloksi. Sitten rupesin käärimään latvasta juureen päin hiustuppoa putkilon ympärille, ja juuressa tein solmun vessapaperiputkilosta, jotta se pysyy kasassa.Tämän jälkeen Annukka nukkui yön yli vessapaperit päässään.– Aluksi kiharat vähän järkyttivät ja näyttivät vain muutamalta kiharakasalta, eivät siis kovin hehkeältä. Kun sitten aloin availemaan hiuksia sormilla, sieltä paljastuikin ihana kiharapilvi! hän suitsuttaa.Työlääksi Annukka ei tätä kiharruskikkaa koe. Hän on tehnyt samanlaisen kampauksen kahtena iltana peräkkäinkin.– Helpompaa tämä on kuin vaikka ranskanlettien teko. Tästä saa erittäin hyviä kampauksia, niin arkeen kuin juhlaan. Suosittelen kuitenkin etukäteen kokeilemaan, jotta näkee, miten hiukset käyttäytyvät, hän muistuttaa.Annukalla itsellään on luonnonkihara hius, ja hän kertoo käyttävänsä tukkaansa curly girl -metodia.– En ole kauhean tiukka sen suhteen, mutta tietyt jutut ovat tulleet osaksi omia rutiineja. En esimerkiksi käytä hiuksiin enää normaalia pyyhettä vaan vanhaa t-paitaa.– Lisäksi pesen hiukset hoitoaineella ja käytän sen jälkeen vielä luonnonmukaista hoitoainetta. En harjaa näitä enkä myöskään suorista.Hän kuitenkin uskoo, että vessapaperikiharrus toimii hyvin myös toisenlaisiin hiuksiin.– Veikkaan kyllä, että tässä on sellainen tapa jolla kihartaa jokainen tukka! Suosittelen laittamaan jotain muotoilutuotteita, jos on ihan piikkisuorat hiukset.