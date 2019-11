MyStyle

Miksi mekko maksaa 259 euroa? Suomalainen nettikauppa paljastaa nyt tarkkaan, mistä vaatteen hinta koostuu

Crystal-mekko, 259 euroa





Vuonue-pipo, 68 euroa





”Black Friday lietsoo kulutushysteriaan”

”Olemmeko niin tottuneita 10 euron t-paitaan?”

Myös muut suomalaiset toimijat ovat avanneet hintojaan