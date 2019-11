MyStyle

Pitkä, pätkä vai pussi? Muhkutakki on talven ykkösjuttu

Napa näkyviin









Peppu peittoon









Sujahda pussiin









Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/5-neuletta-jotka-saattavat-tehda-talvestasi-vahan-paremman

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/juhlakausi-taalla-valitsimme-5-asukokonaisuutta-jossa-voit-lahtea-toista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/muotitoimittaja-valitsi-vaatteet-joissa-ainesta-uusiksi-klassikoiksi-6

90-luvulta tutut neonvärit ovat täällä taas, ja vakosametti sopii hyvin toppatakkiinkin. Erotu mustien toppatakkien massasta kirkkaissa karkkiväreissä tai hempeissä pastelleissa. Vyötärölle päättyvä takki saa särmää asusteista entisestään.Kiiltävissä, pyllyn peittävissä toppatakeissa on sporttivibaa, mutta kun asustat ne särmikkäästi bootseilla ja retrohenkisellä neuleella, fiilis on kaukana laskettelurinteestä. Herkullisin väri on hattara. Jos kaipaat muhkutakille muotoja, valitse takki, jossa on vyö – tai vyötä takki tavallisella vyöllä.Toppaliivit ovat palanneet! Liivi sopii täydellisesti loppusyksyn viileisiin keleihin, kunhan muistat kerrospukeutumisen. Kun mittari menee selkeästi pakkasen puolelle ja viima yltyy, paras vaihtoehto on pitkä toppatakki, joka on kuin makuupussi.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 46/2019.