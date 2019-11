MyStyle

Mikä savivaalennus? Testasimme hellemmän ja ekologisemman blondauksen – katso kuvat ennen ja jälkeen!

Savivaalennus on pohjoismainen keksintö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin se toimii









Tunnin vaikutusaika













Lopputulos on pehmeä vaalea









Millainen asiakas tulee savivaalennukseen?

Enkö voisi tehdä sen kotona?