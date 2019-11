MyStyle

Apteekin asiantuntija kertoo, mitä suomalaiset luulevat virheellisesti aknesta – yksi tapa jopa pahentaa ihoa

1. Kaikki finnit ja näppylät eivät ole aknea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Akne ei lähde pesemällä

3. Akneihoakin täytyy rasvata

4. Rasvainen iho ei ole sama kuin akneiho