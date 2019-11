Etsitkö uutta luottoripsiväriä? Listasimme 8 supersuosittua markettiripsaria, jotka on arvioitu lähes täydellisiksi

MyStyle

Etsitkö uutta luottoripsiväriä? Listasimme 8 supersuosittua markettiripsaria, jotka on arvioitu lähes täydelli

Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect, 13,90 €

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maybelline Great Lash, 9,60 €





L’Oréal Paris Paradise Extatic, 14,90 €





Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara, 4,90 €





Avril Organic Le Mascara, 11,95 €





L’Oréal Paris Telescopic, 15,95 €





Max Factor False Lash Effect Waterproof, 19,50 €





Maybelline New York Snapscara, 13,90 €





Lue myös

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/jattimainen-ripsivarikooste-27-maskaraa-me-naisten-toimituksen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/halvat-ja-kalliit-ripsivarit-sokkotestissa-249-euron-ripsari-jymaytti?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/levitystekniikka-jolla-saat-megaripset-tarvitset-vain-ripsarin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article