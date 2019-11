MyStyle

Farmaseutti kumoaa suomalaisten yleiset harhaluulot tutuista ihonhoito­tuotteista: ”Ei hyvä”

1. Kasvojen pesuun sopii saippua

2. Aurinkovoiteet estävät ruskettumisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Pakkasella on paras suojata kasvot pakkasvoiteella

4. Luonnonkosmetiikka ei sovi herkälle iholle

5. Kaikkien iho ei ole herkkä ja allerginen

6. Apteekista ei saa muuta kosmetiikkaa kuin perusvoidetta